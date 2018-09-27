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"Калашников" представили экипировку, разработанную для самых холодых условий

Концерн “Калашников” разработал некоторые предметы экипировки для военнослужащих, предназначены для использования в условиях пониженной температуры. Среди показанного одежда, транспорт и множество других предметов.

"Калашников" представили экипировку, разработанную для самых холодых условий


Крупнейший в России производитель боевого оружия представил некоторые модели экипировки, которые были протестированы в условиях низких температур. Как сообщается, во время тестов температура опускалась ниже 47 градусов по Цельсию, влажность была стопроцентной. Скорость ветра при этом достигала 25 метров в секунду, по словам источников. В таких условиях тестировались спальные мешки, специализированный костюм “Нанук”, который предназначается для длительных рейдовых операций. Тестам также подверглись контейнеры, предназначенные для транспортировки медикаментозных средств в условиях непогоды.

В общей сложности было представлено порядка 40 предметов экипировки, каждый из которых был проанализирован специалистами в описанных ранее условиях и прошел проверку. Сведений о том, будет ли возможность использования некоторых из показанных технологий гражданскому населению, предоставлено не было.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:59

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