"Калашников" представили экипировку, разработанную для самых холодых условий

Крупнейший в России производитель боевого оружия представил некоторые модели экипировки, которые были протестированы в условиях низких температур. Как сообщается, во время тестов температура опускалась ниже 47 градусов по Цельсию, влажность была стопроцентной. Скорость ветра при этом достигала 25 метров в секунду, по словам источников. В таких условиях тестировались спальные мешки, специализированный костюм “Нанук”, который предназначается для длительных рейдовых операций. Тестам также подверглись контейнеры, предназначенные для транспортировки медикаментозных средств в условиях непогоды.В общей сложности было представлено порядка 40 предметов экипировки, каждый из которых был проанализирован специалистами в описанных ранее условиях и прошел проверку. Сведений о том, будет ли возможность использования некоторых из показанных технологий гражданскому населению, предоставлено не было.