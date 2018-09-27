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В Санкт-Петербурге неизвестный прошёл по тросу между многоэтажками во время шторма

В Санкт-Петербурге неизвестный молодой человек прошёл по канату во время штормового ветра и скрылся до приезда наряда полиции. Свидетели происходящего назвали парня «канатоходцем».

В Санкт-Петербурге неизвестный прошёл по тросу между многоэтажками во время шторма


Заявление в полицию поступило вечером 26 сентября. Очевидцы происходившего утверждали, что видели, как между домами на улице Ворошилова на уровне 15 этаж, неизвестный молодой человек при экстремальных погодных условиях совершил переход от одного дома к другому. Двигался он по натянутому канату с использованием страховочного троса.

До приезда наряда полиции неизвестный скрылся, благополучно закончив свой опасный путь. Свидетели рассказали, что действовал парень достаточно уверенно, хотя и видно было, что он далеко не профессионал. Человека, проделавшего такой трюк при сильном ветре, уже назвали «канатоходцем».

Правоохранительные органы ведут поиск трюкача, чтобы другим неповадно было.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:25

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