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Яндекс опубликует топ самых популярных сайтов пользователей рунета

Компания “Яндекс” проводит тестирование, по результатам которого станет известен список самых популярных сайтов пользователей рунета. Топ будет разделен на категории и состоять из 10 000 ссылок.

Яндекс опубликует топ самых популярных сайтов пользователей рунета


Как сообщают участники тестирования, наиболее популярные сайты русскоязычного интернета сперва подвергнутся аналитике и сформируют группы. Благодаря этому, в момент публикации результатов, пользователи смогут самостоятельно искать нужный им ресурс, благодаря множеству категорий. Сайты будут делиться не только по посещаемости, но также относительно посетителя, по уровню его доходов, полу, возрасту. Кроме того, в список войдут непосредственные конкуренты “Яндекс” и сама компания-аналитик.

Подобные топы сайтов уже не единожды представлялись различными аналитиками, однако практически не использовались заинтересованными лицами, в частности, рекламными агентствами. Причиной тому называли не полные списки, а также отсутствие в них того же “Яндекс”.


 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:35

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