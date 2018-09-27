Беременная Рапунцель заверила Ксению Бородину, что экс-возлюбленный не будет воспитывать ее будущего малыша

«НОВОСТЬ!!!! Все кто так долго хотел услышать!!! Сообщаю, я покинул Проект!!!! Радуйтесь на здоровье!!!!» - написал теперь уже бывший участник телепроекта «Дом-2» в личном инста-блоге.

«Вы все спрашивайте, что у нас с Аленой Дмитриевной Савкиной? Лукавить не буду, между нами точка навсегда, мы никогда не будем вместе! Это наше совместное решение. Что между нами? Мы мама и папа не более... Не нужно мне писать, что бы мы помирились и так далее. Мы не сможем быть вместе, по многим обстоятельствам, касаемо и ее мамы Татьяны Владимировны, которая советует быть Алене матерью-одиночкой. Я впервые сталкиваюсь в жизни с такими людьми, но оскорблять и комментировать я их не собираюсь», - заявил телезрителям «Дома-2» Илья Яббаров в личном микроблоге.

«Привет мои дорогие! Вот задумалась: как считаете уходить мне с проекта? Я больше склоняюсь уходить, потому что больше плюсов, чем минусов в моем уходе. Во-первых, спокойная жизнь, без потраченных нервов, ведь здесь сложно отстраниться от людей и ситуаций. Во-вторых, это на пользу моему малышу, готовиться к пополнению в полном объёме, так хочется жить только лишь ради моего сыночка, без лишних обсуждений…» - написала Алена Савкина (Рапунцель-младшая) в личном микроблоге.

«...В-третьих, конечно же, я склоняюсь к тому, что за Периметром у меня больше шансов найти свою настоящую, взаимную любовь, пусть здесь не получилось у меня ее встретить, но я знаю, что каждая девушка, женщина достойна счастья и обязательно будет счастлива! Я очень закрытый человек, и может быть если я кажусь вам другой, то на самом деле мне не совсем здесь легко, а даже трудно, морально. Так что очень соскучилась по Владивостоку! Вот такие у меня мысли и планы. А вам доброй ночи и милый видосик», - продолжила теперь уже бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что несколько дней назад Илья Яббаров в компании своей новой возлюбленной Маргариты Ларченко вернулся с Сейшельских островов на Поляну.Нужно сказать, что встречи саратовского шансонье и его беременной бывшей избранницы с нетерпение ждали не только многочисленные телезрители телепроекта, но и практически все участники реалити. Как бы там ни было, но пообщаться наедине экс-влюбленным по-прежнему не удалось.Как стало известно, обиженный на Алену Савкину (Рапунцель-младшую) Илья Яббаров до сих пор ждет от беременной длинноволосой красавицы первого шага. Более того, по словам мужчины, он просто-таки уверен в том, что после всех тех гадостей, которые ранее наговорила про него бывшая его девушка, она в прямом смысле этого слова должна добиться его расположения к себе и даже права записать его фамилию в графе «отец».Только вот Ксения Бородина, которая то и дело всегда защищала Илью Яббарова перед Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей), ее семейством и коллективом реалити-шоу «Дом-2», как оказалось, до последнего верила и надеялась на то, что мужчина одумается.На одном из последних Лобных мест Ксения Бородина даже предположила, что Илья Яббаров никуда не денется и не только позволит записать его фамилию в графе «отец», но и будет заниматься воспитанием будущего малыша.Впрочем, только услышав подобные предположения телеведущей реалити-шоу, Алена Савкина (Рапунцель-младшая) резко отвергла данные мысли и заявила, что бывший возлюбленный не приблизится к ее будущему ребенку. Кроме того, длинноволосая красавица подчеркнула, что в графе отцовства она намерена поставить прочерк.Стоит отметить, что несколько часов назад в Сети появилась весьма интересная информация, в центре которой в очередной раз оказался участник телепроекта «Дом-2» - 33-летний Илья Яббаров. Сообщается, что новые романтические отношения мужчины с Маргаритой Ларченко, несмотря на то, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) вот-вот родит, также закончились беременностью девушки.Репортерам пока не удалось выяснить, как на эту информацию отреагировала сама Алена, которая на днях сообщила своим преданным поклонникам, что покинула скандальное реалити-шоу «Дом-2» и уехала жить в свой родной город. Однако сама Маргарита уже вовсю начала рассказывать у себя на страничке в социальной сети Instagram о переменах, которые происходят в ее жизни.К слову, вчера Илья Яббаров написал в личном микроблоге пост, в котором заявил телезрителям «Дома-2», что больше не является участником прославленной телестройки.Заметим, что до сих пор неизвестно, ушел Илья Яббаров за Периметр в компании своей новой беременной возлюбленной или же участник покинул реалити-шоу вслед за Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей), которая вот-вот должна уже отправиться в перинатальный центр.Подчеркнем, что Илья Яббаров не единожды ранее указывал на то, что именно родственница ее возлюбленной повлияла на то, что он в итоге расстался с Аленой. 33-летний участник «Дома-2» то и дело отмечал, что просто так Дмитрий Дмитренко (супруг старшей дочери Татьяны Владимировны) не стал бы пытаться убить свою тещу даже в порыве агрессии и гнева.Не секрет, что на сегодняшний день Илья Яббаров в глазах многочисленных поклонников реалити-шоу «Дом-2» является неким антигероем, которого, по мнению большинства телезрителей, нужно притянуть к ответственности. Некоторые фанаты телепроекта до сих пор помнят историю с неуплатой алиментов, когда Илья на протяжении долгого периода времени не интересовался жизнью старшего наследника.Недавно Яббаров попросил общественность перестать критиковать его раньше времени, тем более потому, что мало кому из них известно, что же на самом деле происходит в его жизни.В свою очередь сама Алена Савкина (Рапунцель-младшая), похоже, уже давно смирилась с тем, что продолжению романтической истории с Ильей Яббаровым попросту не судьба быть.За несколько дней до своего ухода беременная длинноволосая красавица написала в личном инста-блоге пост, в котором спросила у своих преданных поклонников, стоит ли ей покидать реалити-шоу «Дом-2» или же все-таки остаться в Периметре и попытать свою удачу в конкурсе «Человек года 2018».По словам Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), она хорошо понимает, что вне Периметра у нее куда больше шансов встретить настоящую и взаимную любовь, а также создать полноценную семью для своего будущего малыша.