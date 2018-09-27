В Санкт-Петербурге нашли мужчину с проникающим ранением в живот
В больницу был доставлен пострадавший с проникающим ранением в области живота. Врачи квалифицировали состояние пациента как крайне тяжёлое.
26 сентября на проспекте Литейный возле дома № 48 местными жителями был обнаружен мужчина с ранением в области живота. Приехавшая бригада «Скорой помощи» доставила пострадавшего в Мариинскую больницу. От нанесённых глубоких ран, не приходя в сознание, пациент скончался в реанимации.
По данному происшествию ведётся следствие.
26 сентября на проспекте Литейный возле дома № 48 местными жителями был обнаружен мужчина с ранением в области живота. Приехавшая бригада «Скорой помощи» доставила пострадавшего в Мариинскую больницу. От нанесённых глубоких ран, не приходя в сознание, пациент скончался в реанимации.
По данному происшествию ведётся следствие.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:33