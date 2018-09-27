McDonald’s отказался от искусственных добавок в бургерах
Компания McDonald’s полностью отказалась от применения искусственных добавок при изготовлении бургеров. Изменения коснулись всей сети ресторанов быстрого питания в Америке.
С 26 сентября в американских ресторанах быстрого питания убрали из состава бургеров консерванты, искусственные красители и усилители вкуса. О данном нововведении сообщила компания McDonald’s на своём сайте. По заявлению президента подразделения корпорации стало понятно, что McDonald’s стремится к улучшению качества питания и хочет занять лидирующую позицию на рынке услуг.
Теперь в ресторанах McDonald’s продаётся новая пища быстрого приготовления без искусственных добавок, изменения коснулись семи классических видов бургеров и всей сети ресторанов быстрого питания в Америке.
С 26 сентября в американских ресторанах быстрого питания убрали из состава бургеров консерванты, искусственные красители и усилители вкуса. О данном нововведении сообщила компания McDonald’s на своём сайте. По заявлению президента подразделения корпорации стало понятно, что McDonald’s стремится к улучшению качества питания и хочет занять лидирующую позицию на рынке услуг.
Теперь в ресторанах McDonald’s продаётся новая пища быстрого приготовления без искусственных добавок, изменения коснулись семи классических видов бургеров и всей сети ресторанов быстрого питания в Америке.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:44