McDonald’s отказался от искусственных добавок в бургерах

С 26 сентября в американских ресторанах быстрого питания убрали из состава бургеров консерванты, искусственные красители и усилители вкуса. О данном нововведении сообщила компания McDonald’s на своём сайте. По заявлению президента подразделения корпорации стало понятно, что McDonald’s стремится к улучшению качества питания и хочет занять лидирующую позицию на рынке услуг.Теперь в ресторанах McDonald’s продаётся новая пища быстрого приготовления без искусственных добавок, изменения коснулись семи классических видов бургеров и всей сети ресторанов быстрого питания в Америке.