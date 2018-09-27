«Автодор» построит платную автотрассу Краснодар-Новороссийск

Данная трасса продублирует уже существующую, однако основательно сократит время пути в города Крыма, а также из Краснодара в Новороссийск. Сергей Кельбах, занимающий пост председателя правления «Автодора», рассказал, что в настоящее время проводятся тщательные работы, подразумевающие проектирование скоростной трассы Краснодар — Абинск — Новороссийск.Данная трасса будет проходить от М-4. Дорога будет связана с дальним западным будущим обходом Краснодара. Также она пройдет к существующим подходам Крымского моста.