АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.38 USD 65.76
Курс валют на 27.09.2018

Ученые: Ударные волны при бомбардировках во время ВМВ были слышны в космосе

Британские ученые выяснили, что ударные волны вследствие бомбардировок в ходе Второй мировой войны ослабляли ионосферу Земли. Таким образом, их можно было слышать, находясь в космосе.
Ученые: Ударные волны при бомбардировках во время ВМВ были слышны в космосе

Патрик Мейджор, а также Кристофер Скотт изучили данные, которые касаются 152 крупномасштабных бомбардировок Франкфурта, Берлина, а также прочих европейских городов. В свою очередь взрывы бомб сопровождали инфразвуковые всплески, которые достигали ионосферы. Научные деятели обнаружили, что каждый очередной налет союзников, непосредственно в энергетическом аспекте, можно было сравнить с 300 ударами молний. Ударные волны от взрывов нагревали в итоге верхний слой атмосферы, снижая его ионизацию, которая образовывается из-за облучения космическими лучами. Стоит отметить, что эффект от такого влияния продолжался до суток.

По словам авторов проекта, поразительным является то, что взрывы ВМВ вызывали колебания, которые происходили на границе с космосом.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Одной христианкой больше»: Татьяна Навка стала
BMW в октябре представит новое поколение модели
Ученые: Ударные волны при бомбардировках во время
Супружеская измена в Индии больше не является
НЛО попал на видео при прямой трансляции МКС
«Кино»: Алексей Рыбин осудил продажу паспорта
Первое блокчейн-государство Децентурион
Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов обозвал
"Калашников" представили экипировку,
McDonald’s отказался от искусственных добавок в
Яндекс опубликует топ самых популярных сайтов
В Санкт-Петербурге неизвестный прошёл по тросу
Беременная Рапунцель заверила Ксению Бородину,
«Автодор» построит платную автотрассу
«Мослифт» дал совет: Кто должен первым заходить в
Обвиняемый в убийстве 2-х девушек в Петрозаводске
В Санкт-Петербурге нашли мужчину с проникающим
Умный телевизор Huawei Honor начнут выпускать
Кудрин: Уровень бедности в России все еще высокий
Бронированная версия BMW X5 будет поставляться в
На орбите появится микроспутник для трансляции
Блогеры готовят заявление в полицию на Ольгу
Бен Аффлек приостановил лечение ради роли Бэтмена
В игре Shadow of Tomb Raider введут кооперативный
Объявлена дата презентации смартфона OnePlus 6T
Брайан Эктон: сообщения WhatsApp лишатся шифровки
Сервис Uber выплатит 148 млн долларов за сокрытие
«Пацаны»: Опубликован первый постер про тёмный
Oppo запускает версию Pro для смартфона Realme 2
В честь юбилея на стартовой странице Google
Просмотреть все новости