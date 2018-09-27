Ученые: Ударные волны при бомбардировках во время ВМВ были слышны в космосе

Патрик Мейджор, а также Кристофер Скотт изучили данные, которые касаются 152 крупномасштабных бомбардировок Франкфурта, Берлина, а также прочих европейских городов. В свою очередь взрывы бомб сопровождали инфразвуковые всплески, которые достигали ионосферы. Научные деятели обнаружили, что каждый очередной налет союзников, непосредственно в энергетическом аспекте, можно было сравнить с 300 ударами молний. Ударные волны от взрывов нагревали в итоге верхний слой атмосферы, снижая его ионизацию, которая образовывается из-за облучения космическими лучами. Стоит отметить, что эффект от такого влияния продолжался до суток.По словам авторов проекта, поразительным является то, что взрывы ВМВ вызывали колебания, которые происходили на границе с космосом.