Супружеская измена в Индии больше не является преступлением
В Индии отменили уголовное наказание супружеской измены. На текущий момент, измена может послужить причиной расторжения брачной связи, однако не оценивается как преднамеренное нарушение законодательства.
Верховный суд Индии пересмотрел законодательство на предмет соблюдения прав мужчин и женщин и внес некоторые коррективы. В частности, отныне ситуация, в которой жена изменяет мужу, не будет считаться уголовно наказуемым преступлением. В то же время, измена супруга и прежде не считалась изменой, в связи с чем, женские права достаточно сильно угнетались. Кроме того, упразднен закон, по которому муж имеет право в любой момент времени расторгнуть брак в устной форме. Теперь это считается нарушением конституции, из-за чего такое расторжение не имеет силы.
Данные поправки были приняты после того, как India Today раскритиковали некоторые статьи в конституции. Напомним, что муж в Индии, несмотря на внесенные корректировки, до сих пор имеет право на безнаказанную измену, которая не будет считаться даже нарушением моральных норм.
Верховный суд Индии пересмотрел законодательство на предмет соблюдения прав мужчин и женщин и внес некоторые коррективы. В частности, отныне ситуация, в которой жена изменяет мужу, не будет считаться уголовно наказуемым преступлением. В то же время, измена супруга и прежде не считалась изменой, в связи с чем, женские права достаточно сильно угнетались. Кроме того, упразднен закон, по которому муж имеет право в любой момент времени расторгнуть брак в устной форме. Теперь это считается нарушением конституции, из-за чего такое расторжение не имеет силы.
Данные поправки были приняты после того, как India Today раскритиковали некоторые статьи в конституции. Напомним, что муж в Индии, несмотря на внесенные корректировки, до сих пор имеет право на безнаказанную измену, которая не будет считаться даже нарушением моральных норм.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:47