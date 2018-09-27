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Супружеская измена в Индии больше не является преступлением

В Индии отменили уголовное наказание супружеской измены. На текущий момент, измена может послужить причиной расторжения брачной связи, однако не оценивается как преднамеренное нарушение законодательства.
Супружеская измена в Индии больше не является преступлением

Верховный суд Индии пересмотрел законодательство на предмет соблюдения прав мужчин и женщин и внес некоторые коррективы. В частности, отныне ситуация, в которой жена изменяет мужу, не будет считаться уголовно наказуемым преступлением. В то же время, измена супруга и прежде не считалась изменой, в связи с чем, женские права достаточно сильно угнетались. Кроме того, упразднен закон, по которому муж имеет право в любой момент времени расторгнуть брак в устной форме. Теперь это считается нарушением конституции, из-за чего такое расторжение не имеет силы.

Данные поправки были приняты после того, как India Today раскритиковали некоторые статьи в конституции. Напомним, что муж в Индии, несмотря на внесенные корректировки, до сих пор имеет право на безнаказанную измену, которая не будет считаться даже нарушением моральных норм.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:47

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