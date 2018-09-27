«Кино»: Алексей Рыбин осудил продажу паспорта Виктора Цоя
На аукционе были распроданы личные вещи знаменитого музыканта Виктора Цоя. Участник первого состава группы назвал поведение участников аукциона аморальным.
Ранее сообщалось, что 26 сентября на аукционе в доме «Литфонд» были проданы записная книжка, рукопись песни «Хочу перемен» и паспорт известного музыканта Виктора Цоя, по несколько миллионов рублей за каждый лот. Алексей Рыбин, участник первого состава группы «Кино», негативно высказался о тех, кто продавал и тех, кто покупал личные вещи музыканта. По его мнению, паспорт нужно было отдать отцу или сыну музыканта.
Ранее сообщалось, что 26 сентября на аукционе в доме «Литфонд» были проданы записная книжка, рукопись песни «Хочу перемен» и паспорт известного музыканта Виктора Цоя, по несколько миллионов рублей за каждый лот. Алексей Рыбин, участник первого состава группы «Кино», негативно высказался о тех, кто продавал и тех, кто покупал личные вещи музыканта. По его мнению, паспорт нужно было отдать отцу или сыну музыканта.
«Это аморальное поведение людей, которые продавали и покупали. У них отсутствует порядочность к памяти о известном музыканте. Хотя удивляться нечему, современное общество не понимает значение слова мораль», - добавил Рыбин.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:29