«Кино»: Алексей Рыбин осудил продажу паспорта Виктора Цоя

«Это аморальное поведение людей, которые продавали и покупали. У них отсутствует порядочность к памяти о известном музыканте. Хотя удивляться нечему, современное общество не понимает значение слова мораль», - добавил Рыбин.

Ранее сообщалось, что 26 сентября на аукционе в доме «Литфонд» были проданы записная книжка, рукопись песни «Хочу перемен» и паспорт известного музыканта Виктора Цоя, по несколько миллионов рублей за каждый лот. Алексей Рыбин, участник первого состава группы «Кино», негативно высказался о тех, кто продавал и тех, кто покупал личные вещи музыканта. По его мнению, паспорт нужно было отдать отцу или сыну музыканта.