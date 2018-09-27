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«Кино»: Алексей Рыбин осудил продажу паспорта Виктора Цоя

На аукционе были распроданы личные вещи знаменитого музыканта Виктора Цоя. Участник первого состава группы назвал поведение участников аукциона аморальным.
«Кино»: Алексей Рыбин осудил продажу паспорта Виктора Цоя

Ранее сообщалось, что 26 сентября на аукционе в доме «Литфонд» были проданы записная книжка, рукопись песни «Хочу перемен» и паспорт известного музыканта Виктора Цоя, по несколько миллионов рублей за каждый лот. Алексей Рыбин, участник первого состава группы «Кино», негативно высказался о тех, кто продавал и тех, кто покупал личные вещи музыканта. По его мнению, паспорт нужно было отдать отцу или сыну музыканта.

«Это аморальное поведение людей, которые продавали и покупали. У них отсутствует порядочность к памяти о известном музыканте. Хотя удивляться нечему, современное общество не понимает значение слова мораль», - добавил Рыбин.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:29

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