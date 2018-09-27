В Уфе на кладбище установлен памятник в виде iPhone

В бюро ритуальных услуг такое надгробие заказать можно примерно за 104 тысячи рублей. Подобные формы уже отмечены в Новосибирске и Алма-Ате. Данное новое надгробие, в виде iPhone 4, появилось на кладбище Уфы совсем недавно.Как рассказал служащий, ответственный на данном кладбище за установку памятников, это надгробие увидел он впервые несколько недель назад. Установлено оно на могиле девушки, похоронили которую в 2016 году. Информацию о том, кто заказал такой памятник, родные усопшей не хотят разглашать.