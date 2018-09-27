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В Уфе на кладбище установлен памятник в виде iPhone

На местном кладбище Уфы появилось уникальное надгробие, выполнено оно в виде iPhone, размер которого достигает человеческого роста. Памятник установлен молодой девушке Маргарите, на нем изображено не только фото и дата жизни, но и динамик, клавиши, а также другие конструктивные особенности настоящего смартфона.
В Уфе на кладбище установлен памятник в виде iPhone

В бюро ритуальных услуг такое надгробие заказать можно примерно за 104 тысячи рублей. Подобные формы уже отмечены в Новосибирске и Алма-Ате. Данное новое надгробие, в виде iPhone 4, появилось на кладбище Уфы совсем недавно.

Как рассказал служащий, ответственный на данном кладбище за установку памятников, это надгробие увидел он впервые несколько недель назад. Установлено оно на могиле девушки, похоронили которую в 2016 году. Информацию о том, кто заказал такой памятник, родные усопшей не хотят разглашать.


 
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Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 23:00

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