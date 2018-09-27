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GM рассекретил интерьер нового кроссовера Baojun RS-5

b]Китайским производителем авто SAIC, а также американской автокомпанией General Motors были раскрыты подробности интерьера очередной новой версии кросса под брендом Baojun. Новинка будет называться Baojun RS-5. [/b]

GM рассекретил интерьер нового кроссовера Baojun RS-5


Кросс в настоящее время носит рабочее название CN210S. Уже в середине сентября текущего года производители раскрыли внешнее оформление транспортного средства. В Сети недавно появились снимки салона. Из фотографий видно, что авто оснащается сенсорным специальным блоком управления современным климат-контролем, парящим сенсорным огромным экраном мультимедийного центра, стильным рулевым управлением, двухцветной передней панелью, электронной панелью управления. Основой вариации Baojun RS-5 является абсолютно новая современная архитектура. Новинка имеет следующие размеры: 4570X1870X1720 мм. А вот величина колесной базы машины составляет 2 700 мм.

В Baojun RS-5 установлен полуторалитровый турбодвигатель на 150 «лошадок». Мотор работает на пару с шестисекционной МКПП, 6-скоростной роботизированной КПП, а также передним приводом. Кросс имеет систему кругового видеообзора, специальную опцию идентификации дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:28

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