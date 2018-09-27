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Бронированная версия BMW X5 будет поставляться в Россию

Бронированная версия BMW X5 в скором времени поступит в продажу на территории России. Новая модель была создана на базе автомобиля прошлого поколения и носит название BMW X5 Security Plus.

Бронированная версия BMW X5 будет поставляться в Россию


Машина обладает впечатляющими характеристиками. По заявлению создателей, они основывались на стандарте защиты VR6. Это означает, что машина способна выдерживать прямые попадания из автомата Калашникова, даже с учетом использования пуль с упрочненной при высокой температуре сердцевиной. Автомобиль имеет подвеску с двумя рычагами спереди, а также многорычажную сзади, с учетом бронированной направленности, задние можно менять на пружинные вместо пневматических.

Приводит в движение машину двигатель V8 4.4. Его мощность составляет 450 лошадиных сил. Стандарт защиты автомобиля выше среднего, с учетом того, что высочайший класс, в плане брони, это VR10, а максимально защищенный автомобиль, который выпускали BMW, обладает защитой девятой степени. Выпускается новый X5 в Америке, однако переоборудуется в одном из городов Мексики.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:01

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