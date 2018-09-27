Бронированная версия BMW X5 будет поставляться в Россию

Машина обладает впечатляющими характеристиками. По заявлению создателей, они основывались на стандарте защиты VR6. Это означает, что машина способна выдерживать прямые попадания из автомата Калашникова, даже с учетом использования пуль с упрочненной при высокой температуре сердцевиной. Автомобиль имеет подвеску с двумя рычагами спереди, а также многорычажную сзади, с учетом бронированной направленности, задние можно менять на пружинные вместо пневматических.Приводит в движение машину двигатель V8 4.4. Его мощность составляет 450 лошадиных сил. Стандарт защиты автомобиля выше среднего, с учетом того, что высочайший класс, в плане брони, это VR10, а максимально защищенный автомобиль, который выпускали BMW, обладает защитой девятой степени. Выпускается новый X5 в Америке, однако переоборудуется в одном из городов Мексики.