Бронированная версия BMW X5 будет поставляться в Россию
Бронированная версия BMW X5 в скором времени поступит в продажу на территории России. Новая модель была создана на базе автомобиля прошлого поколения и носит название BMW X5 Security Plus.
Машина обладает впечатляющими характеристиками. По заявлению создателей, они основывались на стандарте защиты VR6. Это означает, что машина способна выдерживать прямые попадания из автомата Калашникова, даже с учетом использования пуль с упрочненной при высокой температуре сердцевиной. Автомобиль имеет подвеску с двумя рычагами спереди, а также многорычажную сзади, с учетом бронированной направленности, задние можно менять на пружинные вместо пневматических.
Приводит в движение машину двигатель V8 4.4. Его мощность составляет 450 лошадиных сил. Стандарт защиты автомобиля выше среднего, с учетом того, что высочайший класс, в плане брони, это VR10, а максимально защищенный автомобиль, который выпускали BMW, обладает защитой девятой степени. Выпускается новый X5 в Америке, однако переоборудуется в одном из городов Мексики.
Машина обладает впечатляющими характеристиками. По заявлению создателей, они основывались на стандарте защиты VR6. Это означает, что машина способна выдерживать прямые попадания из автомата Калашникова, даже с учетом использования пуль с упрочненной при высокой температуре сердцевиной. Автомобиль имеет подвеску с двумя рычагами спереди, а также многорычажную сзади, с учетом бронированной направленности, задние можно менять на пружинные вместо пневматических.
Приводит в движение машину двигатель V8 4.4. Его мощность составляет 450 лошадиных сил. Стандарт защиты автомобиля выше среднего, с учетом того, что высочайший класс, в плане брони, это VR10, а максимально защищенный автомобиль, который выпускали BMW, обладает защитой девятой степени. Выпускается новый X5 в Америке, однако переоборудуется в одном из городов Мексики.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:01