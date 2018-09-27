Блогеры готовят заявление в полицию на Ольгу Бузову

«Мы просто хотим, чтобы Ольга ответила за свои слова, которые доносит в массы, ведь мы доверились именно ей, а у них даже и договора с организаторами нет. Ее директор даже привлекать организаторов не хочет и говорит, чтобы мы свои деньги назад просили. Но нас послали уже и деньги сказали не вернут и занесли в черный список», — заявили потерпевшие.

«Конкурс до сих пор идет, и закончится только 29 сентября, осталось еще три дня. Поэтому непонятно, откуда вся эта истерия. Причем блогеры, так называемая группа активистов, начали возмущаться на следующий же день, то есть 16 сентября, после того, как конкурс стартовал. Главный приз машина есть, а кто ее получит, скоро узнаем. Что касается обещаний, что после участия к ним «придут» живые подписчики, то никто из нас ничего не может гарантировать, речь шла лишь о возможности. Если контент того или иного блогера интересен, то на него подпишутся, а если нет, то нет», - объяснил журналистам «СтарХита» Антон Богославский.

«Вкусом, как не пахло, так и не пахнет! Как зарабатывать каждый день миллионы знаешь хорошо, а в моде до сих пор так и не научилась разбираться! Хотя воровать идеи и образы у других знаменитостей у тебя просто прекрасно получается!!!», - написал один из антифанатов Ольги Бузовой в Сети.

Ни для кого не является секретом, что 32-летняя поющая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» получает довольно хороший доход благодаря своей страничке в социальной сети Instagram, в которой она размещает те или иные рекламные посты.Несколько дней назад Ольга Бузова устроила именной гив, согласно которому совершенно любой интернет-пользователь мог стать тем счастливчиком, который получит дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz E-класса. Как бы там ни было, но что-то явно пошло не так, ведь на сегодняшний день телезнаменитости предъявляют обвинения в мошенничестве.Всем известно, что на 32-летнюю поющую телеведущую подписано почти четырнадцать миллионов человек. Сейчас Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре громкого скандала, только теперь втянули знаменитость в скандальную историю известные блогеры. Как стало известно, все дело в том, что теледива стала лицом именного гива, в котором разыгрывался шикарный автомобиль Mercedes-Benz E-класса.Оказывается, что спонсорами данного конкурса стали известные блогеры. Согласно правилам, блогеры должны были заплатить от пятидесяти до ста тысяч рублей за свое участие в гиве Ольги Бузовой, а взамен им пообещали примерно сто пятьдесят тысяч «живых» подписчиков. В общей сложности набралось примерно сто пятьдесят спонсоров, а это двенадцать миллионов рублей.Согласно условиям конкурса, желающие выиграть дорогостоящее транспортное средство должны были подписаться на Instagram-аккаунт конкурса, который был размещен на страничке прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой. А уже на конкурсной страничке были помещены ссылки на аккаунты спонсоров, на которые тоже нужно было обязательно подписаться, а также поставить лайк и сделать репост фотопубликации нового автомобиля.Тем не менее, все пошло не так, как ожидалось. В результате, блогеры, которые заплатили от пятидесяти до ста тысяч рублей, чтобы участвовать в конкурсе, не получили желаемое количество подписчиков, а конкурсный аккаунт и вовсе постоянно то и дело блокировала администрация социальной сети Instagram.По словам некоторых блогеров, они просто-таки уверены в том, что так получилось только из-за того, что вместо «живых» читателей, организаторы конкурса «накручивали» ботов. В результате, на сегодняшний день Ольгу Бузову обвиняют в мошенничестве, а кто-то из спонсоров даже решил написать на телезнаменитость заявление в полицию.Стоит подчеркнуть, что сторона прославленной поющей телеведущей также не стала молчать. Несколько часов назад сложившуюся ситуацию прокомментировал официальный представитель 32-летней Ольги Бузовой – Антон Богославский.Стоит напомнить, что недавно Ольгу Бузову вовсю обвиняли в воровстве идей. Дело в том, что новый образ поп-дивы напомнил огромнейшему количеству недоброжелателей телезнаменитости наряд бывшей избранницы известного российского музыканта Прохора Шаляпина – Анны Калашниковой.Как тогда выяснилось, это были не просто невероятно похожие друг на друга платья, а совершенно одинаковые наряды, вплоть до последнего сантиметра.Нужно подчеркнуть, что некоторые преданные фанаты 32-летней поющей телеведущей все-таки попытались защитить свою любимицу, отметив, что здесь дело не в Ольге Бузовой, а в бессовестном поведении стилиста, с которым сотрудничает телезнаменитость.Так сказать, не желая по-новому изобретать колесо, дизайнер Ирина Степанова, которую Ольга Бузова наняла на работу, пошила точно такой же наряд, как и у бывшей возлюбленной популярного российского исполнителя Прохора Шаляпина – Анны Калашниковой.К слову, репортерам удалось выяснить, что Ирина Степанова сшила для Анны Калашниковой такое же платье, как и для поющей телеведущей, относительно дешево. Известной российской актрисе, телеведущей и модели наряд обошелся всего в шестьдесят пять тысяч рублей.В свою очередь 32-летняя телезнаменитость решила поэкспериментировать только с туфлями и украшениями. Впрочем, недоброжелатели Ольги Бузовой заявляют, что в гардеробе у бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина есть такая же обувь и аксессуары. Вот тут то и появилась версия о дизайнере, которому просто-таки лень что-то придумывать новенькое для своих клиентов и заказчиков.Как бы там ни было, но Ольга Бузова к подобного рода обвинениям уже давно привыкла. Известнейшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» перестала обращать внимание на то, что говорят о ней ее антифанаты, поэтому продолжает появляться на различных светских вечеринках в платьях, в которых не так давно кто-то из звезд российского шоу-бизнеса вовсю красовался на красных дорожках и даже снимается в таких нарядах в своих новых видеоклипах.