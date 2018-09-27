Обвиняемый в убийстве 2-х девушек в Петрозаводске сознался еще в одном преступлении
Обвиняемый в убийстве 2-х девушек в Петрозаводске сознался в том, что лишил жизни еще одного человека. Данную информацию сообщил источник, ознакомленный с ходом следствия.
Пока неизвестно, насколько полученная информация правдива, ее проверяют правоохранительные органы. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемый зарезал девушку неподалеку общежития медицинского колледжа. На следующий день обвиняемый убил еще одну девушку. Петрозаводский городской суд взял подозреваемого под стражу. Согласно материалам дела, которые были оглашены на судебном заседании, мужчина также напал и нанес ножевое ранение 15-летней девочке. Эту информацию подтвердила мама пострадавшей.
В отношении обвиняемого были возбуждены несколько уголовных дел.
Пока неизвестно, насколько полученная информация правдива, ее проверяют правоохранительные органы. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемый зарезал девушку неподалеку общежития медицинского колледжа. На следующий день обвиняемый убил еще одну девушку. Петрозаводский городской суд взял подозреваемого под стражу. Согласно материалам дела, которые были оглашены на судебном заседании, мужчина также напал и нанес ножевое ранение 15-летней девочке. Эту информацию подтвердила мама пострадавшей.
В отношении обвиняемого были возбуждены несколько уголовных дел.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:45