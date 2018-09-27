Обвиняемый в убийстве 2-х девушек в Петрозаводске сознался еще в одном преступлении

Пока неизвестно, насколько полученная информация правдива, ее проверяют правоохранительные органы. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемый зарезал девушку неподалеку общежития медицинского колледжа. На следующий день обвиняемый убил еще одну девушку. Петрозаводский городской суд взял подозреваемого под стражу. Согласно материалам дела, которые были оглашены на судебном заседании, мужчина также напал и нанес ножевое ранение 15-летней девочке. Эту информацию подтвердила мама пострадавшей.В отношении обвиняемого были возбуждены несколько уголовных дел.