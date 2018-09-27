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Ученый: С 2030 года в Арктике похолодает

Ученый прогнозирует, что с 2030 года начнутся похолодания в Арктике. Об этом проинформировал Генрих Алексеев, который является завотделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического НИИ.
Ученый: С 2030 года в Арктике похолодает

Специалист заявил, что понижение температур предполагается в течение 70-летнего климатического цикла. Современные ученые имеют различные модели прогнозирования температурной обстановки в Арктике. Некоторые учитывают антропогенное воздействие, а другие — приток теплых масс воды и воздуха.

По прогнозам Генриха Алексеева, к 2050 году, учитывая антропогенное воздействие, площадь льдов Северного Ледовитого океана может сократиться до 3-х миллионов квадратных километров. В 2012 году был побит рекорд. Ученые озабочены данным фактом, потому что если же ничего не предпринимать, то территория может уменьшится до 1-го миллиона квадратных километров.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:59

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