В Сети появились новая информация о ноутбуке-трансформере Microsoft Surface Pro 6

Получились устройства компактными, легкими и производительными. Причем составить они могут конкуренцию известной продукции от Apple. Все уже ожидают новинку от Microsoft, представлена которая новым ноутбуком Microsoft Surface Pro 6. Презентация должна пройти 2 октября, но уже появилась некоторая информация, указывающая на дизайн новинки и официальное название.В Сети представлено живое видео и первые фото Microsoft Surface Pro 6. Материал указывает, что похожа новинка на своих предшественников. Только закругленные углы придают некоторую схожесть с недавно выпущенным Microsoft Surface Go.Относительно характеристик будущего Microsoft Surface Pro 6 отмечается, что у ноутбука не будет современных разъемов USB-C, его заменит USB-A. Процессор будет представлен модификацией Intel Core i5, который обеспечит достаточную энергоэффективность и производительность. В новинке производитель установит 128 гигабайт SSD и ОЗУ 8 гигабайт.