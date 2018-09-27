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В Сети появились новая информация о ноутбуке-трансформере Microsoft Surface Pro 6

После смены руководства Microsoft удалось выпустить несколько достойных продуктов, которые могут соперничать с топовыми устройства на рынке и задают новые тренды. В данном случае можно привести пример ноутбуков-трансформеров с операционной системой Windows линейки Microsoft Surface.
В Сети появились новая информация о ноутбуке-трансформере Microsoft Surface Pro 6

Получились устройства компактными, легкими и производительными. Причем составить они могут конкуренцию известной продукции от Apple. Все уже ожидают новинку от Microsoft, представлена которая новым ноутбуком Microsoft Surface Pro 6. Презентация должна пройти 2 октября, но уже появилась некоторая информация, указывающая на дизайн новинки и официальное название.

В Сети представлено живое видео и первые фото Microsoft Surface Pro 6. Материал указывает, что похожа новинка на своих предшественников. Только закругленные углы придают некоторую схожесть с недавно выпущенным Microsoft Surface Go.

Относительно характеристик будущего Microsoft Surface Pro 6 отмечается, что у ноутбука не будет современных разъемов USB-C, его заменит USB-A. Процессор будет представлен модификацией Intel Core i5, который обеспечит достаточную энергоэффективность и производительность. В новинке производитель установит 128 гигабайт SSD и ОЗУ 8 гигабайт.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:00

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