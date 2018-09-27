Объявлена дата презентации смартфона OnePlus 6T

Известно, что OnePlus 6T получит небольшой вырез в экране каплевидной формы, а размер нижнего отступа будет рекордно маленьким. Основой смартфона станет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Также новинка получит модем X20 и разъем USB Type-C. Руководство компании решило, что пришло время избавиться 3,5 мм аудиоразъема для наушников, поскольку он уже устарел. На полки отечественных магазинов OnePlus 6T поступит в период с января по март 2019 года.Недавно в Сети появились рендеры смартфона OnePlus 6T. Благодаря трехмерным изображениям общественность может более детально изучить внешние данные новинки.