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Объявлена дата презентации смартфона OnePlus 6T

Стала известна дата презентации OnePlus 6T со сканером в экране. Новый смартфон покажут общественности 17 октября в Индии.

Объявлена дата презентации смартфона OnePlus 6T

Известно, что OnePlus 6T получит небольшой вырез в экране каплевидной формы, а размер нижнего отступа будет рекордно маленьким. Основой смартфона станет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Также новинка получит модем X20 и разъем USB Type-C. Руководство компании решило, что пришло время избавиться 3,5 мм аудиоразъема для наушников, поскольку он уже устарел. На полки отечественных магазинов OnePlus 6T поступит в период с января по март 2019 года.

Недавно в Сети появились рендеры смартфона OnePlus 6T. Благодаря трехмерным изображениям общественность может более детально изучить внешние данные новинки.


 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:14

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