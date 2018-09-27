В игре Shadow of Tomb Raider введут кооперативный режим

В свою очередь обычные патчи, а также DLC, добавят новые предметы, испытания, побочные миссии, гробницы. Уже представлено контентное первое дополнение Crystal Dynamics. Официальным аккаунтом Xbox был опубликован фрагмент его прохождения. Дополнение включает новую гробницу под названием Кузня. С ней придётся справляться в кооперативном режиме. В свою очередь головоломки придётся решать двумя персонажами. Игроманов до апреля ждёт семь дополнений. До 16 октября текущего года можно взять участие в рамках конкурса «По стопам Лары Крофт». Его проводят при содействии партнёра LG Electronics. Главными призами в данном случае являются мониторы LG Ultrawide. Дав ответы на ряд вопросов, набрав в данном случае не меньше десяти баллов, игроман попадёт в список участников этого розыгрыша.За первое место прилагается приз - монитор LG 34WK500 на 34 дюйма. За второе место дают монитор LG 29WK500 на 29 дюймов. Третье место вознаграждается Bluetooth-гарнитурой LG HBS-510. Не позже 19 октября будут подведены итоги конкурса. В спецразделе «Игра месяца» будет постоянно появляться что-то новое.