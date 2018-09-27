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Сервис Uber выплатит 148 млн долларов за сокрытие информации об утечке данных клиентов

Сервису заказа такси Uber предстоит выплатить США 148 млн долларов, в данную сумму оценен ущерб, связанный с сокрытием информации о утечке данных своих клиентов. Также, сервис обязан принять меры по предотвращению впредь подобных ситуаций.
Сервис Uber выплатит 148 млн долларов за сокрытие информации об утечке данных клиентов


Согласно сообщений американских СМИ известно, что на компанию была совершена мощная хакерская атака в 2016 году. Кибермошенниками похищена конфиденциальная информация о 57 млн шоферов и клиентов Uber. Интересно в данной ситуации повело себя руководство организации. Сотрудники сервиса решили договориться с киберзлоумышленниками, при этом им была даже выплачена компенсация в 100 тысяч, как благодарность за обнаруженные недостатки в системе безопасности компании.

От полиции сервис Uber скрыл факты хищения данных клиентов. Следующим шагом злоумышленников стал незаконный доступ к данным по 600 тысячам водительских удостоверений. О готовности выплатить сервисом Uber государству рекордные 148 млн, сообщила Барбара Андервуд, генпрокурор штата Нью-Йорк.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:53

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