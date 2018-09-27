Сервис Uber выплатит 148 млн долларов за сокрытие информации об утечке данных клиентов

Согласно сообщений американских СМИ известно, что на компанию была совершена мощная хакерская атака в 2016 году. Кибермошенниками похищена конфиденциальная информация о 57 млн шоферов и клиентов Uber. Интересно в данной ситуации повело себя руководство организации. Сотрудники сервиса решили договориться с киберзлоумышленниками, при этом им была даже выплачена компенсация в 100 тысяч, как благодарность за обнаруженные недостатки в системе безопасности компании.От полиции сервис Uber скрыл факты хищения данных клиентов. Следующим шагом злоумышленников стал незаконный доступ к данным по 600 тысячам водительских удостоверений. О готовности выплатить сервисом Uber государству рекордные 148 млн, сообщила Барбара Андервуд, генпрокурор штата Нью-Йорк.