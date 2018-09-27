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Умный телевизор Huawei Honor начнут выпускать 2018 году

Компания Huawei собирается выпустить линейку бюджетных умных телевизоров под брендом Honor в 2018 году. Для создания новых технологий производитель смартфонов сформировал отдельную дочернюю фирму.

Умный телевизор Huawei Honor начнут выпускать 2018 году


В августе нынешнего года китайская корпорация заявила, что начнет выпускать премиальные модели Smart TV, поддерживающие разрешение до 8K (7680x4320 пикселей) и модули 5G. Но благодаря производству недорогих телевизионных устройств, она сможет эффективно конкурировать с Xiaomi.

Судьба умных телевизоров Huawei будет зависеть от реакции рынка. Дело в том, что несколько лет назад компания пыталась наладить производство Smart TV, но из-за множества неудач руководство расформировало подразделение. Новый отдел был полностью создан с нуля.

Все больше производителей смартфонов начинают обращать внимание на умные телевизоры. Рынок мобильных устройств перестал расти, а вот оборот Smart TV, предпочтение которым отдают владельцы умных домов, наоборот, только увеличивается.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:22

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