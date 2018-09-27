Умный телевизор Huawei Honor начнут выпускать 2018 году

В августе нынешнего года китайская корпорация заявила, что начнет выпускать премиальные модели Smart TV, поддерживающие разрешение до 8K (7680x4320 пикселей) и модули 5G. Но благодаря производству недорогих телевизионных устройств, она сможет эффективно конкурировать с Xiaomi.Судьба умных телевизоров Huawei будет зависеть от реакции рынка. Дело в том, что несколько лет назад компания пыталась наладить производство Smart TV, но из-за множества неудач руководство расформировало подразделение. Новый отдел был полностью создан с нуля.Все больше производителей смартфонов начинают обращать внимание на умные телевизоры. Рынок мобильных устройств перестал расти, а вот оборот Smart TV, предпочтение которым отдают владельцы умных домов, наоборот, только увеличивается.