Умный телевизор Huawei Honor начнут выпускать 2018 году
Компания Huawei собирается выпустить линейку бюджетных умных телевизоров под брендом Honor в 2018 году. Для создания новых технологий производитель смартфонов сформировал отдельную дочернюю фирму.
В августе нынешнего года китайская корпорация заявила, что начнет выпускать премиальные модели Smart TV, поддерживающие разрешение до 8K (7680x4320 пикселей) и модули 5G. Но благодаря производству недорогих телевизионных устройств, она сможет эффективно конкурировать с Xiaomi.
Судьба умных телевизоров Huawei будет зависеть от реакции рынка. Дело в том, что несколько лет назад компания пыталась наладить производство Smart TV, но из-за множества неудач руководство расформировало подразделение. Новый отдел был полностью создан с нуля.
Все больше производителей смартфонов начинают обращать внимание на умные телевизоры. Рынок мобильных устройств перестал расти, а вот оборот Smart TV, предпочтение которым отдают владельцы умных домов, наоборот, только увеличивается.
В августе нынешнего года китайская корпорация заявила, что начнет выпускать премиальные модели Smart TV, поддерживающие разрешение до 8K (7680x4320 пикселей) и модули 5G. Но благодаря производству недорогих телевизионных устройств, она сможет эффективно конкурировать с Xiaomi.
Судьба умных телевизоров Huawei будет зависеть от реакции рынка. Дело в том, что несколько лет назад компания пыталась наладить производство Smart TV, но из-за множества неудач руководство расформировало подразделение. Новый отдел был полностью создан с нуля.
Все больше производителей смартфонов начинают обращать внимание на умные телевизоры. Рынок мобильных устройств перестал расти, а вот оборот Smart TV, предпочтение которым отдают владельцы умных домов, наоборот, только увеличивается.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:22