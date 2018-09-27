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На орбите появится микроспутник для трансляции призывов к миру

На орбиту будет выведен микроспутник для трансляции призывов к миру со стороны влиятельных деятелей стран ООН. Намира Салим, которая является учредителем Космического фонда, рассказала, что эти действия станут демонстрацией космической дипломатии.

На орбите появится микроспутник для трансляции призывов к миру

Президент федерации космических полетов Эрик Сталлмер сообщил, что все странны ООН являются партнерами на пути к демократизации космоса, делаться это будет мирным путем. Также он добавил, что появление отраслей экономики, ориентированных на использование пространства в космосе, намного ближе, чем это считалось ранее, и привлечение ООН имеет решающее значение для успеха в данной области.

В качестве коммерческого партнёра в выводе на орбиту микроспутника выступает Федерация коммерческих космических полётов.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:50

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