На орбите появится микроспутник для трансляции призывов к миру

Президент федерации космических полетов Эрик Сталлмер сообщил, что все странны ООН являются партнерами на пути к демократизации космоса, делаться это будет мирным путем. Также он добавил, что появление отраслей экономики, ориентированных на использование пространства в космосе, намного ближе, чем это считалось ранее, и привлечение ООН имеет решающее значение для успеха в данной области.В качестве коммерческого партнёра в выводе на орбиту микроспутника выступает Федерация коммерческих космических полётов.