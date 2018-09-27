На орбите появится микроспутник для трансляции призывов к миру
На орбиту будет выведен микроспутник для трансляции призывов к миру со стороны влиятельных деятелей стран ООН. Намира Салим, которая является учредителем Космического фонда, рассказала, что эти действия станут демонстрацией космической дипломатии.
Президент федерации космических полетов Эрик Сталлмер сообщил, что все странны ООН являются партнерами на пути к демократизации космоса, делаться это будет мирным путем. Также он добавил, что появление отраслей экономики, ориентированных на использование пространства в космосе, намного ближе, чем это считалось ранее, и привлечение ООН имеет решающее значение для успеха в данной области.
В качестве коммерческого партнёра в выводе на орбиту микроспутника выступает Федерация коммерческих космических полётов.
Президент федерации космических полетов Эрик Сталлмер сообщил, что все странны ООН являются партнерами на пути к демократизации космоса, делаться это будет мирным путем. Также он добавил, что появление отраслей экономики, ориентированных на использование пространства в космосе, намного ближе, чем это считалось ранее, и привлечение ООН имеет решающее значение для успеха в данной области.
В качестве коммерческого партнёра в выводе на орбиту микроспутника выступает Федерация коммерческих космических полётов.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:50