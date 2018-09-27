АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.38 USD 65.76
Курс валют на 27.09.2018

Брайан Эктон: сообщения WhatsApp лишатся шифровки

Брайан Эктон, программист, внесший наибольший вклад в создание WhatsApp, заявил о смене системы шифрования в его приложении на более простую. Об этом он сообщил в недавнем интервью журналу Forbes.

Брайан Эктон: сообщения WhatsApp лишатся шифровки


Эктон на текущий момент не является работником компании WhatsApp, так как в 2014 году их поглотили Facebook, заплатив главе колоссальную денежную сумму. Условия поглощения запрещали бывшему лидеру принимать какие-либо решения, касательно дальнейшего развития компании. Спустя определенное время, Эктон принял решение об увольнении, после скандала с новым начальством. В интервью программист поясняет, что WhatsApp планирует существенно уменьшить сложность шифрования, а также добавить целый ряд платных услуг, при этом уменьшив количество бесплатных. Программист не был готов к таким переменам в собственном детище, потому решил перестать быть частью компании.

На протяжении долгого времени Эктон предлагал Цукербергу альтернативные варианты монетизации сервиса, однако последний не шел на уступки. По словам создателя WhatsApp, его приложение сильно испортилось.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Умный телевизор Huawei Honor начнут выпускать
Кудрин: Уровень бедности в России все еще высокий
Бронированная версия BMW X5 будет поставляться в
На орбите появится микроспутник для трансляции
Блогеры готовят заявление в полицию на Ольгу
Бен Аффлек приостановил лечение ради роли Бэтмена
В игре Shadow of Tomb Raider введут кооперативный
Объявлена дата презентации смартфона OnePlus 6T
Брайан Эктон: сообщения WhatsApp лишатся шифровки
Сервис Uber выплатит 148 млн долларов за сокрытие
«Пацаны»: Опубликован первый постер про тёмный
Oppo запускает версию Pro для смартфона Realme 2
В честь юбилея на стартовой странице Google
В Сети появился первый трейлер «Люди Икс: Темный
Платформа AppsFlyer назвала лучшие системы для
Школьник смог взломать обновленную iOS 12 для
Ученые: Крупнейшее в истории планеты вымирание
В клипе Дельфина на песню 387 снялись Серебряков
«АвтоВАЗ» планирует выпуск пикапов на базе новой
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Ученые: Колебания темной материи в космосе
Обновлённый браузер Vivaldi 2.0 получил массу
В Южном Бутово хоккеист погип прямо во время матча
Эксперты перечислили все места, где возможно
Садальский возмутился афишей с именем покойного
Анонсирована дата начала продаж кроссовера FAW
Рашида Джонс и Эзра Кениг впервые стали родителями
Lenovo в октябре представит смартфон со
В Китае построят российские деревни
Специалисты McAfee Labs отмечают рост активности
Просмотреть все новости