Брайан Эктон: сообщения WhatsApp лишатся шифровки

Эктон на текущий момент не является работником компании WhatsApp, так как в 2014 году их поглотили Facebook, заплатив главе колоссальную денежную сумму. Условия поглощения запрещали бывшему лидеру принимать какие-либо решения, касательно дальнейшего развития компании. Спустя определенное время, Эктон принял решение об увольнении, после скандала с новым начальством. В интервью программист поясняет, что WhatsApp планирует существенно уменьшить сложность шифрования, а также добавить целый ряд платных услуг, при этом уменьшив количество бесплатных. Программист не был готов к таким переменам в собственном детище, потому решил перестать быть частью компании.На протяжении долгого времени Эктон предлагал Цукербергу альтернативные варианты монетизации сервиса, однако последний не шел на уступки. По словам создателя WhatsApp, его приложение сильно испортилось.