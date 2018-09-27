«Пацаны»: Опубликован первый постер про тёмный мир супергероев

На постере запечатлены супергерои, которые смотрят сверху на своего побеждённого врага. Многие заметили, что он полностью копирует обложку первого оригинального комикса. Сериал рассказывает о жизни героев, которые стали знаменитыми благодаря своим поступкам, но у некоторых есть свои «тёмные» тайны. Для контроля людей с такими возможностями в ЦРУ создают отряд специального назначения «Пацаны».Напомним, что авторами известных комиксов являются Гартон Эннис и Дерик Робинсон. Премьера сериала «Пацаны» запланирована в 2019 году и пройдёт в Amazon.