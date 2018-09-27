«Пацаны»: Опубликован первый постер про тёмный мир супергероев
Опубликован первый постер нового сериала «Пацаны», который создан на основе знаменитых комиксов. Известно время премьеры сериала.
На постере запечатлены супергерои, которые смотрят сверху на своего побеждённого врага. Многие заметили, что он полностью копирует обложку первого оригинального комикса. Сериал рассказывает о жизни героев, которые стали знаменитыми благодаря своим поступкам, но у некоторых есть свои «тёмные» тайны. Для контроля людей с такими возможностями в ЦРУ создают отряд специального назначения «Пацаны».
Напомним, что авторами известных комиксов являются Гартон Эннис и Дерик Робинсон. Премьера сериала «Пацаны» запланирована в 2019 году и пройдёт в Amazon.
На постере запечатлены супергерои, которые смотрят сверху на своего побеждённого врага. Многие заметили, что он полностью копирует обложку первого оригинального комикса. Сериал рассказывает о жизни героев, которые стали знаменитыми благодаря своим поступкам, но у некоторых есть свои «тёмные» тайны. Для контроля людей с такими возможностями в ЦРУ создают отряд специального назначения «Пацаны».
Напомним, что авторами известных комиксов являются Гартон Эннис и Дерик Робинсон. Премьера сериала «Пацаны» запланирована в 2019 году и пройдёт в Amazon.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:43