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«Пацаны»: Опубликован первый постер про тёмный мир супергероев

Опубликован первый постер нового сериала «Пацаны», который создан на основе знаменитых комиксов. Известно время премьеры сериала.

«Пацаны»: Опубликован первый постер про тёмный мир супергероев


На постере запечатлены супергерои, которые смотрят сверху на своего побеждённого врага. Многие заметили, что он полностью копирует обложку первого оригинального комикса. Сериал рассказывает о жизни героев, которые стали знаменитыми благодаря своим поступкам, но у некоторых есть свои «тёмные» тайны. Для контроля людей с такими возможностями в ЦРУ создают отряд специального назначения «Пацаны».

Напомним, что авторами известных комиксов являются Гартон Эннис и Дерик Робинсон. Премьера сериала «Пацаны» запланирована в 2019 году и пройдёт в Amazon.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:43

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