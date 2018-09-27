Oppo запускает версию Pro для смартфона Realme 2

В начале текущего года бренд Oppo запустил второе поколение смартфона Realme. Компания сделала много актуальных обновлений для новинки, но эти устройства очень похожи по цене. Оба поколения смартфонов отлично вписываются в начальный уровень и доступный сегмент Android. Но Realme 2 Pro будет кардинально отличаться от своих предшественников.Похоже Oppo, готовится к запуску мощного устройства Android, которое будет иметь для пользователей привлекательную цену. Разработчики всячески пытались защитить Realme 2 Pro от утечки информации. Но скоро состоится дебют новинки, и все подробности о смартфоне станут известны.