Школьник смог взломать обновленную iOS 12 для iPhone

Мальчик нашел способ для обхода ограничений, соответствующих функции «Экранное время», предоставляющей родителям контроль за детьми, учитывая время проведения юных пользователей за играми. При подходе отведенного игрового времени к концу, семилетний школьник на конкретном девайсе просто удалял программу, переустанавливая ее из AppStore в разделе «Покупки». После этого продолжал играть без ограничений. При этом отец начал подозревать, что игры отнимают у ребенка больше времени, чем было запланировано изначально.Ответ на свой вопрос он обнаружил через несколько дней. После написал на Reddit, что совсем не злится, он больше удивляется проявлением смекалки мальчика. Выход iOS 12 состоялся 17 сентября, нововведения ее связаны с оптимизацией работы и быстродействием.