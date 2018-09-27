Платформа AppsFlyer назвала лучшие системы для продвижения приложений
AppsFlyer, являющаяся ведущей в мире платформой мобильной атрибуции, а также маркетинговой аналитики, помогает маркетологам принимать только наилучшие решения. Ею были названы три лучшие платформы, предназначенные для продвижения приложений.
Таким образом, согласно итогам первого полугодия текущего года, лучшей платформой для продвижения современных мобильных приложений стала популярная социальная сеть Facebook. По результатам исследования AppsFlyer, на втором месте в данном случае расположился Google Ads. Третье место досталось AppLovin.
Стоит отметить, что при составлении данного рейтинга принимался в учёт рост числа приложений, обращающихся к данному источнику. Также учитывалось среднее количество установок данных приложений. Платформа AppsFlyer в своём исследовании проанализировала в 250 рекламных сетях 8200 современных приложений.
Таким образом, согласно итогам первого полугодия текущего года, лучшей платформой для продвижения современных мобильных приложений стала популярная социальная сеть Facebook. По результатам исследования AppsFlyer, на втором месте в данном случае расположился Google Ads. Третье место досталось AppLovin.
Стоит отметить, что при составлении данного рейтинга принимался в учёт рост числа приложений, обращающихся к данному источнику. Также учитывалось среднее количество установок данных приложений. Платформа AppsFlyer в своём исследовании проанализировала в 250 рекламных сетях 8200 современных приложений.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:04