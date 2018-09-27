Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
По словам экспертов, темная материя отвечает за образование галактик во Вселенной, в то время как энергия такого же характера отвечает за ускорение в продолжающемся расширении Мегагалактики, оба этих фактора составляют 95 процентов загадочной стороны космического пространства. Исследователи долгое время пытаются выяснить, какова же судьба неподдающейся точному определению «небесной сферы».
Как выяснилось, посредством использования 820-мегапиксельной камеры Hyper Suprime-Cam, прикрепленной к 8,2-метровому телескопу Subaru на вершине Мауна-Кеа, появилась возможность исследователям изучать галактики, расположенные на удалении в миллиарды световых лет, но их свет достиг Земли только в настоящее время, о чем предупреждал Альберт Эйнштейн в своей теории общей относительности касательно гравитационного линзирования. С 2014 года исследователи из Японии, Тайваня и США изучали эти минутные искажения, чтобы восстановить хронологию событий, где именно темная материя распределена во Вселенной. Теперь команда ученых и смогла увидеть, как её колебания изменились за миллиарды лет, и её энергия повлияла на рост структуры.
Как выяснилось, посредством использования 820-мегапиксельной камеры Hyper Suprime-Cam, прикрепленной к 8,2-метровому телескопу Subaru на вершине Мауна-Кеа, появилась возможность исследователям изучать галактики, расположенные на удалении в миллиарды световых лет, но их свет достиг Земли только в настоящее время, о чем предупреждал Альберт Эйнштейн в своей теории общей относительности касательно гравитационного линзирования. С 2014 года исследователи из Японии, Тайваня и США изучали эти минутные искажения, чтобы восстановить хронологию событий, где именно темная материя распределена во Вселенной. Теперь команда ученых и смогла увидеть, как её колебания изменились за миллиарды лет, и её энергия повлияла на рост структуры.
«У нас была надежда провести высокоточные космологические исследования, подобные тем, что позволили НАМАП и Планк. Я очень рад поделиться измерениями роста структур вышеуказанных объектов с большой точностью, используя данные Subaru HSC. Мы при этом полагаем, что процесс в настоящее время развивается немного медленнее. Это может быть статистическое колебание из-за небольшого набора данных, или свидетельствует о пробое в стандартной модели Вселенной», - отметил один из авторов исследования.
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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 12:01