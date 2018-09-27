Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет

«У нас была надежда провести высокоточные космологические исследования, подобные тем, что позволили НАМАП и Планк. Я очень рад поделиться измерениями роста структур вышеуказанных объектов с большой точностью, используя данные Subaru HSC. Мы при этом полагаем, что процесс в настоящее время развивается немного медленнее. Это может быть статистическое колебание из-за небольшого набора данных, или свидетельствует о пробое в стандартной модели Вселенной», - отметил один из авторов исследования.

По словам экспертов, темная материя отвечает за образование галактик во Вселенной, в то время как энергия такого же характера отвечает за ускорение в продолжающемся расширении Мегагалактики, оба этих фактора составляют 95 процентов загадочной стороны космического пространства. Исследователи долгое время пытаются выяснить, какова же судьба неподдающейся точному определению «небесной сферы».Как выяснилось, посредством использования 820-мегапиксельной камеры Hyper Suprime-Cam, прикрепленной к 8,2-метровому телескопу Subaru на вершине Мауна-Кеа, появилась возможность исследователям изучать галактики, расположенные на удалении в миллиарды световых лет, но их свет достиг Земли только в настоящее время, о чем предупреждал Альберт Эйнштейн в своей теории общей относительности касательно гравитационного линзирования. С 2014 года исследователи из Японии, Тайваня и США изучали эти минутные искажения, чтобы восстановить хронологию событий, где именно темная материя распределена во Вселенной. Теперь команда ученых и смогла увидеть, как её колебания изменились за миллиарды лет, и её энергия повлияла на рост структуры.