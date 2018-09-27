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В честь юбилея на стартовой странице Google появился праздничный «дудл»

Компания Google отмечает свой 20-летний юбилей новым праздничным «дудлом» и коротким видеороликом. За это время организация успела пройти огромный путь, превратившись из небольшого общества, которое размещалась практически в гараже, в транснациональную корпорацию.

В честь юбилея на стартовой странице Google появился праздничный «дудл»


Ежедневно только одна поисковая система Google (компания помимо «поисковика» имеет множество других направлений) обрабатывает около миллиарда запросов. И именно в праздничном видеоролике разработчики Google продемонстрировали, какие запросы и в каких странах делают пользователи.

Основателями Google являются Ларри Пейдж и Сергей Брин. Они зарегистрировали свою компанию в 1996 году, а в 2004 ее акции стали торговаться на фондовом рынке. Однако стоит отметить, что домен google.com в реестре появился 15 сентября, но свой день рождения создатели бренда празднуют 27 числа. Хотя точную дату рождения не могут назвать даже в главном офисе фирмы.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:25

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