В честь юбилея на стартовой странице Google появился праздничный «дудл»

Ежедневно только одна поисковая система Google (компания помимо «поисковика» имеет множество других направлений) обрабатывает около миллиарда запросов. И именно в праздничном видеоролике разработчики Google продемонстрировали, какие запросы и в каких странах делают пользователи.Основателями Google являются Ларри Пейдж и Сергей Брин. Они зарегистрировали свою компанию в 1996 году, а в 2004 ее акции стали торговаться на фондовом рынке. Однако стоит отметить, что домен google.com в реестре появился 15 сентября, но свой день рождения создатели бренда празднуют 27 числа. Хотя точную дату рождения не могут назвать даже в главном офисе фирмы.