Обновлённый браузер Vivaldi 2.0 получил массу новых функций

Данное приложение отличается тем, что абсолютно не схоже с Google Chome, несмотря на то, что имеет в основе Chromuim. Браузер является похожим на более старые версии Opera, которые в странах СНГ были очень популярными. Разработкой Vivaldi занимался Йон фон Течнер, являющийся основателем Opera Software. 27 сентября выпустили версию Vivaldi 2.0, получившую массу улучшений, а также изменений. Среди них стоит отметить адаптивные темы, режим Split-Screen, синхронизацию с облачным хранилищем, встроенный инструмент, предназначенный для создания скриншотов, а также ряд прочих инструментов. Возможности настройки, а также адаптации браузера Vivaldi под свои нужны, намного превосходят большинство прочих сервисов.В Vivaldi имеется масса прочих функций, которые характерны для прошлых версий Opera. Речь идет, например, о переходе назад и вперёд между страницами последовательными нажатиями правой/левой или левой/правой кнопок мышки соответственно.