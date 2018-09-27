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Обновлённый браузер Vivaldi 2.0 получил массу новых функций

Vivaldi 2.0, являющийся наследником браузера Opera, был обновлён, получив массу новых функций, например, режим разделения экрана. С браузером Vivaldi знакомы немногие.

Обновлённый браузер Vivaldi 2.0 получил массу новых функций


Данное приложение отличается тем, что абсолютно не схоже с Google Chome, несмотря на то, что имеет в основе Chromuim. Браузер является похожим на более старые версии Opera, которые в странах СНГ были очень популярными. Разработкой Vivaldi занимался Йон фон Течнер, являющийся основателем Opera Software. 27 сентября выпустили версию Vivaldi 2.0, получившую массу улучшений, а также изменений. Среди них стоит отметить адаптивные темы, режим Split-Screen, синхронизацию с облачным хранилищем, встроенный инструмент, предназначенный для создания скриншотов, а также ряд прочих инструментов. Возможности настройки, а также адаптации браузера Vivaldi под свои нужны, намного превосходят большинство прочих сервисов.



В Vivaldi имеется масса прочих функций, которые характерны для прошлых версий Opera. Речь идет, например, о переходе назад и вперёд между страницами последовательными нажатиями правой/левой или левой/правой кнопок мышки соответственно.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:51

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