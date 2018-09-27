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Ученые: Крупнейшее в истории планеты вымирание произошло мгновенно

Группа ученых из США, КНР и Канады сообщила, что одно из крупнейших вымираний в истории планеты могло произойти мгновенно. Исследователи считают, что теория о процессе последовательного исчезновения различных видов на Земле не имеет никаких доказательств.

Ученые: Крупнейшее в истории планеты вымирание произошло мгновенно

Специалисты особо отмечают, что причиной одного из вымираний на планете могли стать расположенные в Сибири вулканы. Несколько лет назад исследователи выяснили, что после магнитной активности океанические воды стали наступать на прибрежные территории континентов, а это привело к исчезновению множества видов живых существ.

Также за этим последовало резкое изменение климата, которое является еще одной теорией по поводу вымирания на планете. Ученые сообщают, что в ближайшее время подобный сценарий может повториться, поскольку сейчас на Земле наблюдается глобальное потепление.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:41

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