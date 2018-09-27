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В Южном Бутово хоккеист погип прямо во время матча

Игрок Хоккейной команды “Сокол” погиб во время любительской игры 23 сентября в городе Южное Бутово. Матч проводился с командой “Диал-Дент”.

В Южном Бутово хоккеист погип прямо во время матча


Как сообщается, в тот день планировался турнир среди хоккеистов-любителей. Команды подготовились к началу, все участники вышли на поле, после чего игра началась. В какой-то момент один из игроков “Сокола” почувствовал себя плохо и упал на лед прямо во время матча. Врачи, находившиеся поблизости, незамедлительно отреагировали и попытались спасти жизнь молодого человека. Повлиять на состояние хоккеиста докторам не удалось, смерть наступила слишком быстро. Некоторые источники утверждают, что игрок погиб в результате сердечного приступа.

Какое-то время до падения хоккеист просто стоял на льду на полусогнутых ногах. Вероятно, он хотел переждать возникшую боль. Однако вскоре после того, как он остановился, ноги перестали держать спортсмена.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:43

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