В Южном Бутово хоккеист погип прямо во время матча

Как сообщается, в тот день планировался турнир среди хоккеистов-любителей. Команды подготовились к началу, все участники вышли на поле, после чего игра началась. В какой-то момент один из игроков “Сокола” почувствовал себя плохо и упал на лед прямо во время матча. Врачи, находившиеся поблизости, незамедлительно отреагировали и попытались спасти жизнь молодого человека. Повлиять на состояние хоккеиста докторам не удалось, смерть наступила слишком быстро. Некоторые источники утверждают, что игрок погиб в результате сердечного приступа.Какое-то время до падения хоккеист просто стоял на льду на полусогнутых ногах. Вероятно, он хотел переждать возникшую боль. Однако вскоре после того, как он остановился, ноги перестали держать спортсмена.