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«Мослифт» дал совет: Кто должен первым заходить в лифт

Крупная сервисная компания в Москве «Мослифт» дала рекомендации пользователям лифтов. Особое внимание уделили ситуации, когда в кабине едут дети и взрослые.

«Мослифт» дал совет: Кто должен первым заходить в лифт


По нормам этикета, войти первым в лифт должен мужчина, а выйти первым должен тот, кто стоит ближе к двери, не зависимо от пола. В таком случае выход пассажиров будет удобным для всех. Если возникла ситуация, когда стоящий у двери не выходит на этаже, в таком случае он должен выйти, пропустить остальных, а потом зайти обратно.

Особое внимание уделяется правилам поведения родителей с маленькими детьми. Если ребёнок находится в коляске, то необходимо сделать следующие действия: - взять его на руки, зайти в кабину, ввезти коляску. При выходе действовать наоборот: - выйти с ребёнком на руках и потом вывезти коляску. Если дети старшего возраста, то они пропускают взрослых вперёд. При выходе сначала покидаю лифт дети и только потом старшие по возрасту.

«Мослифт» отметил, что информация о правильном пользовании кабиной и поведении должна в обязательном порядке висеть на стене каждого лифта.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:55

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