«Мослифт» дал совет: Кто должен первым заходить в лифт

По нормам этикета, войти первым в лифт должен мужчина, а выйти первым должен тот, кто стоит ближе к двери, не зависимо от пола. В таком случае выход пассажиров будет удобным для всех. Если возникла ситуация, когда стоящий у двери не выходит на этаже, в таком случае он должен выйти, пропустить остальных, а потом зайти обратно.Особое внимание уделяется правилам поведения родителей с маленькими детьми. Если ребёнок находится в коляске, то необходимо сделать следующие действия: - взять его на руки, зайти в кабину, ввезти коляску. При выходе действовать наоборот: - выйти с ребёнком на руках и потом вывезти коляску. Если дети старшего возраста, то они пропускают взрослых вперёд. При выходе сначала покидаю лифт дети и только потом старшие по возрасту.«Мослифт» отметил, что информация о правильном пользовании кабиной и поведении должна в обязательном порядке висеть на стене каждого лифта.