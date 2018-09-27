АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.38 USD 65.76
Курс валют на 27.09.2018

«АвтоВАЗ» планирует выпуск пикапов на базе новой LADA Granta

Выпуск пикапа на базе LADA Granta планирует «АвтоВАЗ». Уже появился в Сети снимок, на котором изображена новинка, которая замечена на территории дочернего предприятия «ВИС - Авто».
«АвтоВАЗ» планирует выпуск пикапов на базе новой LADA Granta


Согласно сообщениям инсайдеров, новинка от «АвтоВАЗ» уже находится на стадии проведения полноценных тестов. В настоящее время проводится техническая омологация транспортного средства, после чего модель перейдет в серийный выпуск. Как отметили специалисты, ожидать массового производства новинки не стоит, «ВИС - Авто» в основном создает на основе базовых вариантов ограниченные версии, поэтому пикап на базе LADA Granta появится в небольшой серии. Сейчас нет данных о предназначении этих машин, делать их будут для продаж или под заказ крупных автопарков. Нет также данных о стоимости автомобиля.

Специалистами уже отмечено, у новинки черты свежих генераций LADA Granta, особенно это заметно в передней части авто. Скорее всего, и в салоне покупатель увидит форму новой приборной панели, которая позаимствована у Kalina. Силовые установки останутся в прежней комплектации.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сервис Uber выплатит 148 млн долларов за сокрытие
«Пацаны»: Опубликован первый постер про тёмный
Oppo запускает версию Pro для смартфона Realme 2
В честь юбилея на стартовой странице Google
В Сети появился первый трейлер «Люди Икс: Темный
Платформа AppsFlyer назвала лучшие системы для
Школьник смог взломать обновленную iOS 12 для
Ученые: Крупнейшее в истории планеты вымирание
В клипе Дельфина на песню 387 снялись Серебряков
«АвтоВАЗ» планирует выпуск пикапов на базе новой
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Ученые: Колебания темной материи в космосе
Обновлённый браузер Vivaldi 2.0 получил массу
В Южном Бутово хоккеист погип прямо во время матча
Эксперты перечислили все места, где возможно
Садальский возмутился афишей с именем покойного
Анонсирована дата начала продаж кроссовера FAW
Рашида Джонс и Эзра Кениг впервые стали родителями
Lenovo в октябре представит смартфон со
В Китае построят российские деревни
Специалисты McAfee Labs отмечают рост активности
В ООН предложили России отказаться от термина
Ученые: Глобальное потепление сделало растения в
Ученые: Фобос может оказаться отколовшейся частью
Минкульт опроверг обвинение в завышении
Qin Al Phone - первый кнопочный телефон от Xiaomi
«Датский крокодил Данди»: Турист «оседлал»
Разработчики Instagram оснастили веб-версию
В экранизации "Охотников на монстров" примут
Свидетель из США снял на видео инфракрасный НЛО
Просмотреть все новости