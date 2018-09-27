«АвтоВАЗ» планирует выпуск пикапов на базе новой LADA Granta

Согласно сообщениям инсайдеров, новинка от «АвтоВАЗ» уже находится на стадии проведения полноценных тестов. В настоящее время проводится техническая омологация транспортного средства, после чего модель перейдет в серийный выпуск. Как отметили специалисты, ожидать массового производства новинки не стоит, «ВИС - Авто» в основном создает на основе базовых вариантов ограниченные версии, поэтому пикап на базе LADA Granta появится в небольшой серии. Сейчас нет данных о предназначении этих машин, делать их будут для продаж или под заказ крупных автопарков. Нет также данных о стоимости автомобиля.Специалистами уже отмечено, у новинки черты свежих генераций LADA Granta, особенно это заметно в передней части авто. Скорее всего, и в салоне покупатель увидит форму новой приборной панели, которая позаимствована у Kalina. Силовые установки останутся в прежней комплектации.