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В Сети появился первый трейлер «Люди Икс: Темный Феникс»

Изначально кинокартина «Люди Икс: Темный Феникс», должна была появиться в кинотеатрах в ноябре текущего года. Но в связи с переносом даты премьеры этого фильма зрители получили лишь первый трейлер.

В Сети появился первый трейлер «Люди Икс: Темный Феникс»

Действия четвертой части обновленного супергеройского фильма разворачиваются в 1992 году. В «Темном Фениксе» Люди Икс выступают, как герои, они отправляются на весьма рискованные миссии. Во время одной из них Джин Грей потеряла контроль над собственными способностями и выпустила на свободу Феникса. В «Темном Фениксе» к своим ролям вернутся актеры Джеймс МакЭвой, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер и Николас Холт. В центре сюжета окажется Джин Грей. По слухам, «Люди Икс: Темный Феникс» станет последним фильмом про мутантов с суперспособностями для текущего актерского состава.


В кинотеатрах РФ «Люди Икс: Темный Феникс» появится 14 февраля следующего года.


 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:14

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