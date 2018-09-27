В Сети появился первый трейлер «Люди Икс: Темный Феникс»

Действия четвертой части обновленного супергеройского фильма разворачиваются в 1992 году. В «Темном Фениксе» Люди Икс выступают, как герои, они отправляются на весьма рискованные миссии. Во время одной из них Джин Грей потеряла контроль над собственными способностями и выпустила на свободу Феникса. В «Темном Фениксе» к своим ролям вернутся актеры Джеймс МакЭвой, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер и Николас Холт. В центре сюжета окажется Джин Грей. По слухам, «Люди Икс: Темный Феникс» станет последним фильмом про мутантов с суперспособностями для текущего актерского состава.В кинотеатрах РФ «Люди Икс: Темный Феникс» появится 14 февраля следующего года.