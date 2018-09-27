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Эксперты перечислили все места, где возможно находится Ковчег Завета

Величайшая святыня еврейского народа Ковчег Завета не найден до сих пор. Эксперты по изучению данного артефакта перечислили все возможные места где, по их мнению может быть спрятана реликвия.

Эксперты перечислили все места, где возможно находится Ковчег Завета


По описанию из Библии Ковчег Завета представляет собой деревянный ящик покрытый золотом. В нём находятся две каменные скрижали, на которых нанесены десять заповедей. Считается, что Ковчег Завета Бог передал Моисею для хранения. Библия гласит, что до святого Ковчега нельзя было притрагиваться и даже смотреть на него без определённой подготовки. Поэтому реликвия всегда завешивалась покрывалом и переносилась при помощи специального устройства.

Предположительно артефакт исчез после разрушения Иерусалима. Теорий нахождения Ковчега Завета множество. Эксперты назвали около восьми мест, где по их мнению может быть спрятана святыня еврейского народа. По предварительным результатам исследователей, Ковчег, скорее всего, спрятан в туннелях Храмовой Горы, которая называется святым местом «Купол Скалы». Рассматриваются такие места нахождения исторического объекта как: озеро Тверия; Иордания, у подножия горы Нево; Великобритания; Иерусалим в Храме Богоматери Марии Сионы; Рим, в Соборе святого Иоанна Латеранского.

В настоящее время нет достоверной информации о том, где спрятана величайшая еврейская святыня Ковчег Завета, также историки-скептики ставят под сомнение, существует ли он вообще.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:36

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