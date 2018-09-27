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Садальский возмутился афишей с именем покойного Иосифа Кобзона

Актера Станислава Садальского возмутило присутствие имени покойного Иосифа Кобзона на афише зимнего концерта. В декабре состоится юбилейный концерт Юрия Николаева, где среди выступающих певцов указан скончавшийся в августе Иосиф Кобзон.

Садальский возмутился афишей с именем покойного Иосифа Кобзона


Своим возмущением Станислав Садальский поделился с подписчиками в Instagram. Там он опубликовал плакат, написав, что его возмущает попытка сделать рекламу на имени мертвого человека. Он полагает, что присутствие имени покойного певца (среди всех артистов Иосиф Кобзон числится первым) является маркетинговым ходом.

Подписчики Станислава Садальского не согласились с ним. Они предположили, что афишу напечатали до смерти Иосифа Кобзона, ведь организация таких масштабных концертов начинается заранее, поэтому ничего страшного в присутствии имени покойного здесь нет.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:29

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