Анонсирована дата начала продаж кроссовера FAW Bestune T77

Как стало известно, в движение Bestune T77 будет приводить мотор объемом 1,2 литра, мощность которого составляет 143 лошадиных силы. Система турбо также предусмотрена. Роботизированная трансмиссия в 7 ступеней может быть выбрана вместо 5-ти скоростной механической коробки передач. Полный привод для любой комплектации данного автомобиля предусмотрен не был. Стоит отметить, что мультимедийный экран в салоне авто, имея довольно большой размер, объединен с цифровой панелью, однако подробности данного нововведения пока неизвестны.Автомобиль имеет функцию климат-контроля, уникальную систему, предотвращающую столкновения, а круиз-контроль будет адаптивным. По предварительным данным, стоимость Bestune T77 будет варьироваться в районе 1 243 000 рублей.