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Анонсирована дата начала продаж кроссовера FAW Bestune T77

FAW озвучили дату начала продаж нового кроссовера Bestune T77. Официальные дилеры компании начнут прием заказов на новинку от китайского производителя 17 октября, а доставят автомобиль покупателям в первой половине ноября.

Анонсирована дата начала продаж кроссовера FAW Bestune T77


Как стало известно, в движение Bestune T77 будет приводить мотор объемом 1,2 литра, мощность которого составляет 143 лошадиных силы. Система турбо также предусмотрена. Роботизированная трансмиссия в 7 ступеней может быть выбрана вместо 5-ти скоростной механической коробки передач. Полный привод для любой комплектации данного автомобиля предусмотрен не был. Стоит отметить, что мультимедийный экран в салоне авто, имея довольно большой размер, объединен с цифровой панелью, однако подробности данного нововведения пока неизвестны.

Автомобиль имеет функцию климат-контроля, уникальную систему, предотвращающую столкновения, а круиз-контроль будет адаптивным. По предварительным данным, стоимость Bestune T77 будет варьироваться в районе 1 243 000 рублей.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:20

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