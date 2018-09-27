В Китае построят российские деревни
В Китае планируют построить 200 деревень, которые будут отличаться архитектурой зданий. Древесину для строительства станет поставлять Пермский край.
26 сентября, в присутствии губернатора Пермского края и губернатора провинции Цзянси, было подписано соглашение о создании в Китае международного культурно-туристического комплекса «Русский Дом». В результате данного соглашения будет построено 200 российских деревень не похожих друг на друга. Каждая из них сможет отличаться своей культурой и архитектурными проектами. Первое строительство начнётся уже в этом году у озера Поян.
Каждая деревня построится таким образом, что в центре обязательно будет торговая улица и международный зал для конференций. Туристический комплекс должен привлечь внимание туристов из разных стран мира.
Во время визита в Китай Пермской делегации было оговорено, что для строительства будет использоваться древесина Пермского края.
26 сентября, в присутствии губернатора Пермского края и губернатора провинции Цзянси, было подписано соглашение о создании в Китае международного культурно-туристического комплекса «Русский Дом». В результате данного соглашения будет построено 200 российских деревень не похожих друг на друга. Каждая из них сможет отличаться своей культурой и архитектурными проектами. Первое строительство начнётся уже в этом году у озера Поян.
Каждая деревня построится таким образом, что в центре обязательно будет торговая улица и международный зал для конференций. Туристический комплекс должен привлечь внимание туристов из разных стран мира.
Во время визита в Китай Пермской делегации было оговорено, что для строительства будет использоваться древесина Пермского края.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:48