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Lenovo в октябре представит смартфон со сгибающимся дисплеем

В октябре планируют представить смартфон Lenovo, обладающий сгибающимся дисплеем. Пока неизвестно, какими характеристиками будет обладать гаджет.

Lenovo в октябре представит смартфон со сгибающимся дисплеем


Между тем уже понятно, что компания Lenovo не свернула данный проект. Специалисты бренда продолжают вести разработку. Компания на протяжении двух лет не допустила каких-либо утечек информации по нему. Имеются данные, что Samsung покажет первый свой телефон со сгибающимся дисплеем в рамках конференции для разработчиков в ноябре текущего года. Lenovo планирует привлечь внимание общественности своим ранним анонсом модели. Представители компании передали, что устройство якобы покажут в октябре текущего года. По всей видимости, анонс будет формальным.

Между тем бренд Nubia на IFA 2018 представил первый смартфон, имеющий сгибающийся экран. Он должен выйти в текущем году. На выставке имелся прототип устройства. Однако к этому анонсу отнеслись не особо серьезно, потому что пока отсутствуют какие-либо детали. Устройство Lenovo пока выглядит довольно сырым, а также грубым. Это особенно относится к шарнирам, вокруг которых сгибается сам дисплей смартфона.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:57

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