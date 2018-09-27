Lenovo в октябре представит смартфон со сгибающимся дисплеем
В октябре планируют представить смартфон Lenovo, обладающий сгибающимся дисплеем. Пока неизвестно, какими характеристиками будет обладать гаджет.
Между тем уже понятно, что компания Lenovo не свернула данный проект. Специалисты бренда продолжают вести разработку. Компания на протяжении двух лет не допустила каких-либо утечек информации по нему. Имеются данные, что Samsung покажет первый свой телефон со сгибающимся дисплеем в рамках конференции для разработчиков в ноябре текущего года. Lenovo планирует привлечь внимание общественности своим ранним анонсом модели. Представители компании передали, что устройство якобы покажут в октябре текущего года. По всей видимости, анонс будет формальным.
Между тем бренд Nubia на IFA 2018 представил первый смартфон, имеющий сгибающийся экран. Он должен выйти в текущем году. На выставке имелся прототип устройства. Однако к этому анонсу отнеслись не особо серьезно, потому что пока отсутствуют какие-либо детали. Устройство Lenovo пока выглядит довольно сырым, а также грубым. Это особенно относится к шарнирам, вокруг которых сгибается сам дисплей смартфона.
Между тем уже понятно, что компания Lenovo не свернула данный проект. Специалисты бренда продолжают вести разработку. Компания на протяжении двух лет не допустила каких-либо утечек информации по нему. Имеются данные, что Samsung покажет первый свой телефон со сгибающимся дисплеем в рамках конференции для разработчиков в ноябре текущего года. Lenovo планирует привлечь внимание общественности своим ранним анонсом модели. Представители компании передали, что устройство якобы покажут в октябре текущего года. По всей видимости, анонс будет формальным.
Между тем бренд Nubia на IFA 2018 представил первый смартфон, имеющий сгибающийся экран. Он должен выйти в текущем году. На выставке имелся прототип устройства. Однако к этому анонсу отнеслись не особо серьезно, потому что пока отсутствуют какие-либо детали. Устройство Lenovo пока выглядит довольно сырым, а также грубым. Это особенно относится к шарнирам, вокруг которых сгибается сам дисплей смартфона.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:57