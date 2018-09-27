Специалисты McAfee Labs отмечают рост активности вирусов-майнеров

Как заявили эксперты, новые распространяемые программы-вирусы остановить становится сложнее. Сравнивая с первым кварталом текущего года, случаи угроз возросли на 86%. При этом растет популярность вредных майнеров, а скрипты наполняются более коварным и сложным кодом.Подсчеты McAfee Labs показали, что в Сети только за второй квартал проявили активность свыше 5,5 млн. разновидностей вирусов-майнеров. Специалисты отмечают, за период прошлого квартала зафиксировано только 3 млн случаев подобной активности, а четвертый квартал 2017 года отметился активность примерно 500 тысяч майнеров.