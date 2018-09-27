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Специалисты McAfee Labs отмечают рост активности вирусов-майнеров

Рост популярности вирусов-майнеров отметили специалисты из McAfee Labs. Согласно данным компании, обнаружено 2,5 млн. фактов внедрения на компьютеры пользователей вредоносного кода программ, и это только за второй квартала 2018 года.
Специалисты McAfee Labs отмечают рост активности вирусов-майнеров


Как заявили эксперты, новые распространяемые программы-вирусы остановить становится сложнее. Сравнивая с первым кварталом текущего года, случаи угроз возросли на 86%. При этом растет популярность вредных майнеров, а скрипты наполняются более коварным и сложным кодом.

Подсчеты McAfee Labs показали, что в Сети только за второй квартал проявили активность свыше 5,5 млн. разновидностей вирусов-майнеров. Специалисты отмечают, за период прошлого квартала зафиксировано только 3 млн случаев подобной активности, а четвертый квартал 2017 года отметился активность примерно 500 тысяч майнеров.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:40

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