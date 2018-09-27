В ООН предложили России отказаться от термина "Инвалид"

Как сообщается, рассматриваемый термин не отражает модель политики государства в отношении людей с ограниченными возможностями, в связи с чем, его заменят на более подходящий. По данному вопросу будет проведена научно исследовательская работа, ответственность за которую взяло на себя Федеральное медико-биологическое агентство. Представители ООН рекомендовали внести данную корректировку. Также они одобрили программу “Доступная среда”, в рамках которой предлагаются некоторые фундаментальные методы помощи людям с инвалидностью.Напомним, что “Доступная среда” позволит снизить влияние определенных физических ограничений на жизнь людей им подверженным, в связи с чем, в будущем, станет возможным вести полноценный образ жизни, несмотря на физиологические недостатки.