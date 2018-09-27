АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам пользователей
EUR 77.38 USD 65.76
Курс валют на 27.09.2018

В ООН предложили России отказаться от термина "Инвалид"

Министерство труда приняло решения отказаться от термина “Инвалид” в законе “О социальной защите инвалидов”. Данная корректировка будет принята в обозримом будущем по просьбе ООН.

В ООН предложили России отказаться от термина "Инвалид"


Как сообщается, рассматриваемый термин не отражает модель политики государства в отношении людей с ограниченными возможностями, в связи с чем, его заменят на более подходящий. По данному вопросу будет проведена научно исследовательская работа, ответственность за которую взяло на себя Федеральное медико-биологическое агентство. Представители ООН рекомендовали внести данную корректировку. Также они одобрили программу “Доступная среда”, в рамках которой предлагаются некоторые фундаментальные методы помощи людям с инвалидностью.

Напомним, что “Доступная среда” позволит снизить влияние определенных физических ограничений на жизнь людей им подверженным, в связи с чем, в будущем, станет возможным вести полноценный образ жизни, несмотря на физиологические недостатки.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты McAfee Labs отмечают рост активности
В ООН предложили России отказаться от термина
Ученые: Глобальное потепление сделало растения в
Ученые: Фобос может оказаться отколовшейся частью
Минкульт опроверг обвинение в завышении
Qin Al Phone - первый кнопочный телефон от Xiaomi
«Датский крокодил Данди»: Турист «оседлал»
Разработчики Instagram оснастили веб-версию
В экранизации "Охотников на монстров" примут
Свидетель из США снял на видео инфракрасный НЛО
Российский гонщик стал рекордсменом по подъему в
Опубликован тизер нового смартфона LG V40 ThinQ
В Китае начались продажи нового кроссовера Haval
«Всё в одном»: Facebook представила очки
Исход ключевого противостояния серии фильмов
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов: «Суд
Актер Эндрю Линкольн может занять место режиссера
Хейтеры заявили, что Бузова не переживёт нового
Паспорт Цоя продали за 9 миллионов рублей
"Эскимосский поцелуй": Меган Маркл потёрлась
Ученые назвали 8 главных причин ухудшения зрения
Элина Камирен просит Александра Задойнова
Hyundai показал свой новый i30 Fastback N
«Мамины губки»: Елена Кулецкая показала фанатам
Учёные: Лук является профилактикой от онкологии
Компания Vivo планирует представить новый
Ученые NASA сделают поиски инопланетян более
Анджелина Джоли для новой роли перевоплотилась в
Новый кроссовер Cherry Tiggo 7 FLY поступил в
Комиссия FCC раскрыла технические характеристики
Просмотреть все новости