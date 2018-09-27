Ученые: Глобальное потепление сделало растения в тундре более высокими

Международная группа ученых призналась, что для них это открытие стало удивительным. Ведь изначально они хотели выяснить, насколько раньше, вследствие потепления, в Арктике наступает весна, а вместо этого обнаружили, что на территории тундры произрастают растения, которых там не должно быть.Из-за глобального потепления увеличилось количество широколиственных растений, изгнавших холодолюбивые виды в северные регионы и высокогорья. С одной стороны высокие лиственные растения будут ускорять темпы потепления, ведь они не могут удерживать большую массу снега. С другой стороны такие деревья производят больше древесины, а тень от листьев не позволит сильно нагревать почву.