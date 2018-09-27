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Ученые: Фобос может оказаться отколовшейся частью Марса

Естественный спутник Марса Фобос может оказаться обломком Красной планеты, а не астероидом, как считалось ранее. Это стало известно после инфракрасного анализа, который провели исследователи из Университета Стоуни-Брук.

Ученые: Фобос может оказаться отколовшейся частью Марса

Предположение, что Фобос и Деймос могут быть отколовшимися частями Марса, появилось у специалистов после изучения внешнего вида естественных спутников Красной планеты. После этого и возникла идея, что они — астероиды, которые захвачены гравитацией планеты. Но эта теория не была подкреплена фактами, поэтому исследователи решили проанализировать данные космической станции Mars Global Surveyor. Специалисты сообщили, что после анализа спектра Фобоса они сравнили со спектром метеорита Тагиш, упавшего на Землю. Оказалось, что Фобос не схож с углеродистым метеоритом, но полностью совпал со спектром базальта — это вулканическая порода, из которой состоит кора Марса.

Сейчас данные проходят дополнительную проверку. Полученная информация даст исследователям больше сведений о строении Марса.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:15

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