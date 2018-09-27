Минкульт опроверг обвинение в завышении возрастного рейтинга фильмов
Министерству культуры РФ было предъявлено обвинение, в котором говорилось о необоснованном завышении возрастного рейтинга зарубежных фильмов в российском прокате. Обвинение было опровергнуто.
27 сентября газета «Известия» сообщила, что Министерство культуры РФ отвергло данное обвинение в их адрес. Там пояснили, что рейтинг фильму присваивается самим производителем, но по результатам проверок было установлено, что тот не всегда верно классифицирует возрастную категорию фильма. Поэтому ведомство на основе закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» имеет право на присвоение зарубежной картине своей возрастной категории.
27 сентября газета «Известия» сообщила, что Министерство культуры РФ отвергло данное обвинение в их адрес. Там пояснили, что рейтинг фильму присваивается самим производителем, но по результатам проверок было установлено, что тот не всегда верно классифицирует возрастную категорию фильма. Поэтому ведомство на основе закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» имеет право на присвоение зарубежной картине своей возрастной категории.
Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:07