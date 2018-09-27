Минкульт опроверг обвинение в завышении возрастного рейтинга фильмов

27 сентября газета «Известия» сообщила, что Министерство культуры РФ отвергло данное обвинение в их адрес. Там пояснили, что рейтинг фильму присваивается самим производителем, но по результатам проверок было установлено, что тот не всегда верно классифицирует возрастную категорию фильма. Поэтому ведомство на основе закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» имеет право на присвоение зарубежной картине своей возрастной категории.