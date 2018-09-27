В экранизации "Охотников на монстров" примут участие Мила Йовович и Рон Перлман
Рон Перлман и Мила Йовович снимутся в экранизации популярной видеоигры “Охотник на монстров”. Роли актеров пока не уточняются, однако, по некоторым данным, Йовович будет играть некую Артемиду.
Рон Перлман, получивший популярность благодаря сериалу “Сыны анархии”, а также серии фильмов “Хеллбой” имеет опыт участия в проектах, сюжет которых разворачивает в альтернативном мире. В новом фильме ему отведена роль Адмирала, лидера специального отряда охотников на монстров. Одну из главных ролей также получил Та-Ай Хэррис, он сыграет снайпера Линка. Напомним, что Перлман и Хэррис уже имели опыт совместного участия в сериале.
Некоторые источники утверждают, что Пол Андерсон будет режиссером “Охотников на монстров”. Если слухи подтвердятся, возможно, зрителей ожидает культовый проект, ведь Евович, как и Андерсон принимала непосредственное участие в экранизации серии игр “Обитель зла”.
Рон Перлман, получивший популярность благодаря сериалу “Сыны анархии”, а также серии фильмов “Хеллбой” имеет опыт участия в проектах, сюжет которых разворачивает в альтернативном мире. В новом фильме ему отведена роль Адмирала, лидера специального отряда охотников на монстров. Одну из главных ролей также получил Та-Ай Хэррис, он сыграет снайпера Линка. Напомним, что Перлман и Хэррис уже имели опыт совместного участия в сериале.
Некоторые источники утверждают, что Пол Андерсон будет режиссером “Охотников на монстров”. Если слухи подтвердятся, возможно, зрителей ожидает культовый проект, ведь Евович, как и Андерсон принимала непосредственное участие в экранизации серии игр “Обитель зла”.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:29