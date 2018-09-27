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«Датский крокодил Данди»: Турист «оседлал» пятиметрового крокодила

Во время кормления пятиметрового крокодила, датский турист смог сеть на него верхом. За данный поступок он был осуждён местными властями.

«Датский крокодил Данди»: Турист «оседлал» пятиметрового крокодила


22-летний Нильс Дженсен, биолог по образованию, вместе со своими друзьями путешествовал по парку дикой природы в Австралии. Туристы кормили пятиметрового гребнистого крокодила, и биолог решился на опасный поступок. Крокодил отвлёкся на пищу и потерял бдительность, в этот момент Дженсен запрыгнул ему на спину, как на лошадь. Биолог поделился своими ощущениями, он рассказал, что его действие было сильно рискованно, но безумно увлекательно. Раньше, до приезда в Австралию, он никогда не видел гребнистых крокодилов.

Трейси Дулдиг, и.о. директора отдела дикой природы, прокомментировала действие туриста: - «Такое поведение могло привести его к несчастному случаю, ведь гребнистые крокодилы самые опасные. Мы против такого обращения с рептилиями». Власти Австралии осудили биолога за неуважение к природе и плохой пример, который он подаёт остальным туристам.

Датчанин регулярно выставляет на своей странице в Сети фото и видео дикой природы. За свой поступок его уже прозвали - «Датский крокодил Данди».


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:46

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