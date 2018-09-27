Разработчики Instagram оснастили веб-версию возможностью получать уведомления
Разработчики Instagram добавляют все больше новых функций в браузерную версию сервиса. Сейчас стало известно, что веб-версию приложения оснастили возможностью получать уведомления.
На данный момент это обновление доступно для браузеров Safari, Google Chrome и Mozilla Firefox. Стало известно, что уведомления появились также и в Instagram Lite, который доступен лишь для Мексики. Теперь уведомления о подписчиках, комментариях и лайках будут приходить через браузерную версию соцсети Instagram. Ранее Instagram подразумевался как приложение для смартфонов. Но разработчики обратили внимание, что многим пользователям этой социальной сети намного удобнее пользоваться сервисом через браузер.
Теперь же Instagram часто обновляют, чтобы упростить пользование этим сайтом. Недавно разработчики добавили функцию просматривать снимки, на которых отмечен пользователь через браузер.
На данный момент это обновление доступно для браузеров Safari, Google Chrome и Mozilla Firefox. Стало известно, что уведомления появились также и в Instagram Lite, который доступен лишь для Мексики. Теперь уведомления о подписчиках, комментариях и лайках будут приходить через браузерную версию соцсети Instagram. Ранее Instagram подразумевался как приложение для смартфонов. Но разработчики обратили внимание, что многим пользователям этой социальной сети намного удобнее пользоваться сервисом через браузер.
Теперь же Instagram часто обновляют, чтобы упростить пользование этим сайтом. Недавно разработчики добавили функцию просматривать снимки, на которых отмечен пользователь через браузер.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:38