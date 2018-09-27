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Опубликован тизер нового смартфона LG V40 ThinQ

Компания LG опубликовала рендер и тизер еще не анонсированного смартфона LG V40 ThinQ. Официальная презентация нового флагманского устройства должна состояться в октябре нынешнего года.

Опубликован тизер нового смартфона LG V40 ThinQ


Рендер смартфона демонстрирует, что аппарат не будет иметь рамок. В верхней части экрана появится выемка, которую можно увидеть у iPhone X. По словам производителей, их новое устройство станет более «мягким» на ощупь.

Другим преимуществом смартфона является оптика. Устройство получит фотоблок, состоящий из пяти модулей: три на основную 38-мегапиксельную камеру и два на 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Благодаря современным фотокамерам пользователи смогут делать широкоугольные снимки с двукратным увеличением.

За быстродействие смартфона отвечают мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти составит 128 ГБ. Экран с QHD+ разрешением имеет диагональ в 6,4 дюйма и защиту от пыли и воды уровня IP68. Предполагается, что цена на смартфон LG V40 ThinQ составит 899 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:05

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