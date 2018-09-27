Опубликован тизер нового смартфона LG V40 ThinQ

Рендер смартфона демонстрирует, что аппарат не будет иметь рамок. В верхней части экрана появится выемка, которую можно увидеть у iPhone X. По словам производителей, их новое устройство станет более «мягким» на ощупь.Другим преимуществом смартфона является оптика. Устройство получит фотоблок, состоящий из пяти модулей: три на основную 38-мегапиксельную камеру и два на 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Благодаря современным фотокамерам пользователи смогут делать широкоугольные снимки с двукратным увеличением.За быстродействие смартфона отвечают мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти составит 128 ГБ. Экран с QHD+ разрешением имеет диагональ в 6,4 дюйма и защиту от пыли и воды уровня IP68. Предполагается, что цена на смартфон LG V40 ThinQ составит 899 долларов.