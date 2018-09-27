Российский гонщик стал рекордсменом по подъему в гору на Renault Twizy

Андрей Леонтьев взял участие в заездах, проходивших в рамках горной дороги Кисловодск — Джилы Су. Гоночная трасса представляет собой множество серпантинов, чередующихся затяжными, а также крутыми подъемами. Протяжённость данного участка составляет 15 800 метров. В него входят 102 поворота. Стоит отметить, что максимальная длина прямого участка составляет не больше 150 метров. Перепад высот между стартом и финишем достигает 1000 метров. Российский гонщик данный маршрут преодолел 16 августа на авто Renault Twizy. При этом средняя скорость движения составляла 60 км/час. Скороподъемность достигала 1,06 м/с. Андрей Леонтьев смог установить рекорд самого быстрого набора высоты серийной электромашиной на автодороге общего пользования в случае перепада высот в 1 км. Соответствующую запись сделали в "Книге рекордов РФ".Двухместное городское электрическое авто Renault Twizy комплектуется литий-ионным аккумулятором. Его можно зарядить от бытовой обычной розетки за 3,5 часа. На одном заряде можно преодолеть до 100 км. В РФ стоимость Renault Twizy достигает 949 000 рублей.